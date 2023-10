Tonio Schachinger, für "Echtzeitalter" ausgezeichnet. Anna bfeit

Sechs Autorinnen und Autoren standen auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, am Montagabend in Frankfurt ausgezeichnet wurde mit Tonio Schachinger der einzige Österreicher im Rennen. Der Wiener erzählt in "Echtzeitalter" (Rowohlt) eine Coming-of-Age-Geschichte im Wiener Eliteschulmilieu. "Es geht nicht um Bildung, sondern darum, seinen sozialen Status zu verfestigen", sagt der Autor über seinen zweiten Roman, der von erster Liebe und der Flucht in Computerspiele genauso handelt wie dem repressiven Milieu des bürgerlichen Lebens.

1992 in Neu-Delhi geboren, besuchte der Sohn eines österreichischen Diplomaten selbst das Wiener Theresianum, das Vorbild für den Roman war. Später studierte er Sprachkunst an der Angewandten. Schon 2019 war er mit seinem Debüt "Nicht wie ihr" über einen Fußballspieler auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gestanden. Vor Schachinger haben aus Österreich bisher Robert Menasse mit "Die Hauptstadt" (2017) und Arno Geiger mit "Es geht uns gut" (2005) den Preis erhalten.

"Wir wissen alle, dass es sinnlos ist, wenn ich irgendwas dazu sage, ein lächerlicher kleiner Autor aus Österreich", referierte Schachinger in einer kurzen Rede auf den Angriff auf Israel. Aber er könne auch nicht nichts sagen, in diesem Dilemma befänden wir uns: Dass es unerträglich sei, zu sehen, was auf dieser Welt passiere, und es schwer sei, darüber zu sprechen, wenn man nicht betroffen sei, aber auch, wenn man betroffen sei. "Und ich habe nichts zu einer Lösung beizutragen, außer dass ich hoffe, dass Leute nicht umgebracht werden und nicht nur in Europa Juden und Jüdinnen sich sicher fühlen." Dass dem nicht so sei, sei sehr beschämend.

Tragische Titel

Heuer von der sechsköpfigen Jury aus Kritikerinnen, Literaturwissenschaftern und Buchhändlern ebenso für den Preis nominiert waren Terézia Moras "Muna oder Die Hälfte des Lebens", Necati Öziris "Vatermal", Anne Rabe mit "Die Möglichkeit von Glück", Sylvie Schenk mit "Maman" und Ulrike Sterblichs "Drifter". Juryvorsitzende Katharina Teutsch fand nach Durchsicht der eingereichten Titel sehr viele tragische Themen in den ausgewählten Büchern, aber auch sehr viel Komik. Dies sei vielleicht "für diese Zeit, in der wir leben und die von großen Fragen und Umbrüchen geprägt ist", kennzeichnend, sagte sie.

Auf die Kritik, dass zu wenig "mittelalter Mann" auf der Shortlist vertreten gewesen sei, antwortete Teutsch: "Die Liste ist ein Abbild unserer Leseerfahrungen und Leseinteressen, mehr nicht." Terézia Mora war der etablierteste Name auf der Liste.

Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig zeigte sich in einer kurzen Rede verstört darüber, dass "neuerdings Autorinnen und Autoren das Recht abgesprochen wird, über etwas zu schreiben, das sie nicht persönlich erlebt haben", und entertet dafür Beifall im Frankfurter Römer. "Wenn das der Maßstab sein soll, dann können wir nämlich die Literaturgeschichte einmotten." Die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, verwies darauf, dass unfreie Staaten Angst vor der Freiheit der Fiktion hätten.

Der Preis zeichnet seit 2005 immer im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse (die größte Buchmesse der Welt startet am Mittwoch und findet zum 75. Mal statt) den "Roman des Jahres" aus. 111 Verlage aus Deutschland, der Schweiz und Österreich hatten 172 Romane eingereicht. Der breitenwirksamste deutschsprachige Buchpreis sorgt jedes Jahr für steigende Absatzzahlen des Siegertitels. Vergangenes Jahr hatte als erste nichtbinäre Autorperson Kim de l'Horizon mit "Blutbuch" gewonnen. (wurm, 16.10.2023)