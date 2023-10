Kabinen, die sich drehen oder wie Särge aussehen, Gondeln, die mit Rekordgeschwindigkeit dem Gipfel entgegenrasen: Wir haben hier ein paar der spektakulärsten Seilbahnen in den europäischen Alpen zusammengestellt.

Rasante Riesenkabine: Der Vanoise Express in Frankreich

Aerial Tramway Vanoise Express Paradiski - France (2001)

POMA

Die größten Kabinen Europas sind in den Savoyen unterwegs: 200 Personen verteilt auf zwei Stockwerke passen in eine Gondel des Vanoise Express. Er verkehrt zwischen La Plagne und Les Arcs und verbindet sie zum Skiverbund Paradiski. 2004 wurde die Seilbahn, deren Doppeldeckerkabine bis zu 380 Meter über dem Boden schwebt, in Betrieb genommen. Sie legt eine Strecke von 1.824 Meter zurück, kommt ohne Standpfeiler aus und ist dabei noch mit der weltrekordverdächtigen Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde unterwegs. So kann der Vanoise Express 2.000 Personen pro Stunde und Richtung bewegen. Eine Fahrt dauert nur drei Minuten und 50 Sekunden.

Oben ohne: Cabrio-Luftseilbahn am Stanserhorn, Schweiz

Zwischen Stans und dem Stanserhorn in der Zentralschweiz ist die Cabrio-Bahn unterwegs. Der Name weist bereits auf die Besonderheit hin: Wer sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen möchte, kann sich auf das "Sonnendeck" der Kabine begeben, denn die Stanserhornbahn ist die erste Seilbahn der Welt mit einem offenen Oberdeck. Auf dem finden bis zu 30 Personen Platz. In der unteren Etage ist Platz für 60 Personen.

CabriO Stanserhorn-Bahn

Die erlebnisreiche Fahrt mit der CabriO-Bahn und der Standseilbahn aus dem Jahr 1893 aufs Stanserhorn, ist wie eine Fahrt durch die Seilbahngeschichte. 100 Kilometer Alpenkette, 10 Schweizer Seen, Stanserhorn Ranger, Murmeli, Pflanzenschutzgebiet mit bezaubern Cabrio Stanserhorn

Unterwegs ist die Seilbahn zwischen Stans und dem 1.900 Meter hohen Stanserhorn. Eingeweiht wurde die doppelstöckige Bahn 2012. Seitdem kann man vom Sonnendeck aus den Ausblick auf das Panorama aus Alpen, Seen und Wiesen genießen.

Wer nicht in die Schweiz reisen möchte, kann sich das Cabrio-Feeling auch in Österreich holen. Und zwar in der Panoramagondel der Dachstein-Gletscherbahn, die über einen Freiluftbalkon verfügt.

Megaseilbahn: Matterhorn Glacier Ride II, Schweiz

Die Bahn führt von der Bergstation Klein Matterhorn auf 3.883 Metern hinunter zur Talstation Testa Grigia auf 3.458 Metern Seehöhe. Zermatt Bergbahnen AG

Seit 1. Juli 2023 ist der Matterhorn Glacier Ride II in Betrieb. Die neue Bahn verbindet die Bergstation Klein Matterhorn auf der Schweizer Seite mit der Talstation Testa Grigia in Italien und ermöglicht damit den höchstgelegenen Grenzübergang der Alpen – das sogenannte Matterhorn Alpine Crossing. Die Bahn führt von der Bergstation Klein Matterhorn auf 3.883 Metern hinunter zur Talstation Testa Grigia auf 3.458 Metern Seehöhe.

Glacier Ride II, Matterhorn Alpin Crossing ist eröffnet

Seilbahnwelt

Sie legt die Strecke zwischen der Station Matterhorn Glacier Paradise und Testa Grigia innerhalb von vier Minuten zurück. Pro Kabine können 28 Personen Platz finden. Insgesamt gibt es zehn Kabinen, von denen zwei luxuriöse Crystal-Ride-Kabinen sind – die Ausstattung dieser Kabinen ist aufwendiger als bei den normalen Kabinen.

Der Sarglift: Stehgondelbahn Forcella Sassolungo, Italien

Amazing Cableway Langkofel - Sassolungo in the Dolomites 4K

Petr Podroužek

Eine Besonderheit weist auch die Stehgondelbahn Forcella Sassolungo in den italienischen Dolomiten auf. Enge Kabinen, die aussehen wie stehende Särge, führen 400 Höhenmeter vom Sellajoch hinauf zur Langkofelscharte. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen umgerüsteten Korblift, in dem gerade einmal zwei Erwachsene Platz haben. Wer damit fahren möchte, sollte sich eventuell beeilen. Denn schon wird darüber diskutiert, diese eigentümliche Bahn gegen eine moderne auszutauschen. Oder ganz einzustellen.

Drei Seile für den Gletscher: Eisgratbahn am Stubaier Gletscher, Österreich

Eisgrat 3S-Bergbahn: Stubaier Gletscher | Bergbahnen Tirol 🚠

Tirol

Seit 2016 führt die Eisgratbahn auf den Stubaier Gletscher. Ihre Besonderheit: Sie ist die längste Dreiseilumlaufbahn der Alpen. Sie führt über eine Schräglage von 4.686 Metern von der Talstation im Stubaital bis zur Bergstation Eisgrat. Die insgesamt Gondeln, ausgestattet mit WLAN und Echtledersitzen, fassen je bis zu 32 Personen. Knapp elf Minuten dauert die Fahrt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Kilometern pro Stunde.

Die längste 3S-Bahn der Welt befindet sich übrigens seit 2018 im Süden Vietnams und verbindet die Inseln Phú Quốc und Hòn Thơm. Sie hat eine Gesamtlänge von 7.900 Metern.

Eine Umdrehung: Titlis Rotair, Schweiz

TITLIS Rotair – the world's first revolving cable car!

Engelberg-Titlis

Die Titlis Rotair, die vom Trübsee zum Gipfel des Kleinen Titlis im Schweizer Gletscherskigebiet Engelberg führt, ist ebenfalls speziell. Die Gondel dreht sich während der Fahrt einmal um ihre eigene Achse und bietet ihren Passagieren so einen 360-Grad-Panoramablick. Die Fahrt der ersten drehbaren Luftseilbahn der Welt auf die Gipfelstation auf 3.020 Metern dauert fünf Minuten.

Die höchste in Österreich: Wildspitzbahn

Wildspitzbahn im Pitztal | Bergbahnen Tirol 🚠

Tirol

Knapp sechs Minuten dauert die Fahrt mit Österreichs höchster Seilbahn hinauf auf den Hinteren Brunnenkogel am Pitztaler Gletscher. Pro Fahrtrichtung und Stunde schafft die Wildspitzbahn es, 2.185 Personen auf eine Höhe von 3.440 Meter zu bringen. Die 61 Kabinen sind mit einer Sitzheizung ausgestattet und ganzjährig in Betrieb. Oben angekommen, kann man auch gleich dem Café 3440 einen Besuch abstatten, dem höchsten Kaffeehaus Österreichs. (max, 17.10.2023)