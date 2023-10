Brannten Schnüre haben eine kommunale Winterdienst-Box zum Raumschiff umgebaut. Mit psychedelischen Liedern wie "Blockierte Rettungsgassen" auf den Lippen geht es hinaus ins Weltall. Bureau B

Die in Unterfranken gelegene Weinmetropole Würzburg ist nicht nur für ihren qualitativ hochwertiges Gesöff Bocksbeutel bekannt. Mit dem hier möglicherweise geborenen mittelalterlichen Großlyriker Walther von der Vogelweide (Unter der Linden) oder den tatsächlichen Söhnen der Stadt, dem sich aktuell gerade auflösenden formidablen Krautrock-Duo Hildegard von Binge Drinking und seinem Album Sprechfunk mit Toten, muss allerdings auf eines hingewiesen werden: In Würzburg finden nicht nur Trauben, sondern auch die schönen Künste einen Nährboden.

Bei Krautrock wird man in der Geschichte der Stadt schon in den 1970er-Jahren fündig. Bei den Bandnamen Munju, Odin oder Kid Murphy Band werden allerdings nur absolute Nerds die Ohren spitzen.

Buh Records

Wo sich der oft endlos dahindaddelnde und weit in den Weltraum hinausreisende Krautrock der 1970er-Jahre dem Mutterkornpilz und dem daraus gezogenen LSD verdankte, darf man im schönen Bayernland nicht auf den am Waldrand in bergigen Höhen wachsenden Spitzkegeligen Kahlkopf und dessen alternative Realitäten entwerfenden Wirkstoff Psilocybin vergessen.

Mach mit beim Kreistanz

Ob die Einnahme von "Psylos" bei der Herstellung der Musik des jungen Würzburger Neo-Krautrock- und Undergroundzirkels um Johannes Schebler, Christian Schoppik und Katie Rich eine Rolle spielt, sei einmal dahingestellt. Beim Hören der Musik von Acts mit lustigen Namen wie Freundliche Kreisel, Kirschstein, Balint Brösel, Brannten Schnüre oder Baldruin auf der Kompilation Gespensterland könnte das Zeug durchaus helfen.

Teilweise ertönen in den Stücken durchaus Hinweise auf die Einnahme narrischer Schwammerln, im Falle von Brannten Schnüre etwa bei einer tonlos im Drogennebel singenden Jungscharleiterin, zu der im Hintergrund altertümliche, aus der Kreistanz- und Singkreis-Szene bekannte Instrumente wie Pumporgel, Drehleier, Flöten und Klanghölzer durch den Garageband-Fleischwolf im Laptop gedreht werden.

VHS-8600

Das Album Das Glück vermeiden mit den Liedern Blockierte Rettungsgassen oder Ganz müde in den Schulbus sei diesbezüglich intensiver interessierten Personen ausdrücklich empfohlen. Elektronischer gehen es Kirschstein oder Baldruin an. Auf Baldruins aktuellem Album Relikte aus der Zukunft findet sich das Instrumentalstück Insel der Hoffnung. Das erinnert nicht nur stark an romantische elektronische Krautrockmusik aus den 1970er-Jahren wie jene von Michael Rother oder an die Soundbeschallung in einem Massage-Spa. Irgendetwas scheint auch nicht mit der Dosierung der Pilze geklappt zu haben. Ums Eck lauert da ein Horrortrip.

Läuten der Seele - Topic

Hingewiesen sei noch auf das Solowerk von Christian Schoppik alias Läuten der Seele. Er veröffentlichte 2022 das angenehm verstörende Ambient-Album Die Mariengrotte als Trinkwasseraufbereitungsanlage. Pflicht! Ja, in Würzburg scheint es lustig wie in einem psychedelischen Comic von Eugen Egner zuzugehen: Glücklich ist, wer vergisst, dass er nicht zu retten ist. (Christian Schachinger, 17.10.2023)

Gespensterland sowie Alben von Läuten der Seele, Brannten Schnüre, Freundliche Kreisel oder Baldruin findet man beim Online-Musikdienst Bandcamp