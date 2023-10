Innenminister Gerhard Karner erhöhte am Mittwoch die Terrorwarnstufe in Österreich. APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Mittwoch die Terrorwarnstufe in Österreich von drei auf vier erhöht. Die höchste Warnstufe ist fünf. Die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen sowie die nachrichtendienstlichen Aktivitäten seien seit dem 7. Oktober in Österreich verstärkt worden. Die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten sowie der jüngste Terroranschlag in Belgien haben zu einer Erhöhung geführt.

Innenminister Karner gab in einer Pressekonferenz bekannt, dass die Warnstufe mit sofortiger Wirkung auf "hoch" gesetzt wird. Zuvor hatten die Nachrichtendienste die aktuelle Lage nach den Ereignissen der letzten Wochen im Nahen Osten bewertet und waren zu dem Schluss gekommen, dass die Warnstufe erhöht werden muss.

Verstärkte Präsenz im öffentlichen Raum

Die "sichtbare Präsenz" des Raum- und Objektschutzes von "schützenswerten Objekten" wird um 90 Soldatinnen und Soldaten erhöht. Für die laufende Lagebeurteilung wurde bereits ein neuer Stab eingerichtet. Damit soll auch das Sicherheitsgefühl der Österreicherinnen und Österreicher erhöht werden. Welche Veranstaltungen und Objekte verstärkt geschützt werden sollen, wird auch einsatztechnischen Gründen nicht genannt.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei der Pressekonferenz: "Jede Gruppe unserer Gesellschaft soll sich in Österreich frei und sicher fühlen". Zur Beobachtung der internationalen Terrorlage soll ein "Terrorabwehrzentrum" eingerichtet werden. Ziel ist eine bessere Koordination der zuständigen Stellen.

Keine konkreten Warnungen

Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) spricht von einer erhöhten Terrorgefahr in ganz Europa. Es gäbe aktuell aber für Österreich keine konkrete Anschlagsdrohung. Das Risiko von islamistische Terror in Österreich sei hoch sowie die Gefahr der Radikalisierung durch die Entwicklungen in nahen Osten. (red, 18.10.2023)