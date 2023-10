Normalerweise postet Mariannette Miller-Meeks beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) über Gesundheitspolitik, Benzinpreise oder den Nationalen Bauerntag. Doch am Mittwoch offenbarte die republikanische Hinterbänklerin im US-Repräsentantenhaus eine schockierende Nachricht: "Seit meiner Stimmabgabe habe ich glaubhafte Todesdrohungen und eine Fülle von einschüchternden Anrufen erhalten", berichtete die Abgeordnete, setzte aber trotzig hinzu: "Ich werde vor Schlägertypen nicht einknicken."

Der US-Abgeordnete Jordan (rechts) will laut Medien seinen Parteikollegen McHenry beim Verbleib im Amt des Vorsitzes im Repräsentantenhaus unterstützen. AFP/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN M

Die gelernte Augenärztin gehört zu den vergleichsweise moderaten Republikanern in Washington. Bei der Abstimmung über den neuen Parlamentschef hatte sie am Dienstag im ersten Wahlgang trotzdem zunächst den rechten Hardliner Jim Jordan unterstützt, weil sie die Lähmung ihrer Fraktion hatte beenden wollen. Als Jordan krachend durchfiel, verweigerte Miller-Meeks ihm im zweiten Wahlgang die Stimme. Nicht als Einzige wurde sie daraufhin bedroht.

Die an einen Mafia-Film erinnernden Szenen werfen ein grelles Schlaglicht auf eine beispiellose Hängepartie bei der Besetzung des wichtigen Vorsitzendenposten im Repräsentantenhaus, die komplett aus dem Ruder läuft. Ultrarechte und rechtsextreme innerparteiliche Aufständler hatten vor zwei Wochen den republikanischen Speaker Kevin McCarthy gestürzt, weil dieser einen Kompromiss mit den Demokraten für einen Übergangshaushalt geschlossen hatte. Seither ist das Parlament handlungsunfähig.

Der von der Fraktion zunächst nominierte ultrakonservative, aber nicht Trump-hörige Steve Scalise musste seine Kandidatur mangels Unterstützung zurückziehen. Dann preschte Hardliner Jim Jordan vor – ein strammer Trump-Verehrer, Wahlleugner und Biden-Hasser. Doch die Republikaner verfügen im Repräsentantenhaus nur über eine knappe Mehrheit von 221 zu 212 Sitzen, und Jordan ist selbst einigen Vertretern seiner weit nach rechts gerückten Fraktion zu extrem. Im ersten Wahlgang kassierte er 20 Gegenstimmen aus den eigenen Reihen. Im zweiten Wahlgang stieg die Zahl der Abweichler sogar auf 22.

Überraschende Notlösung?

Ursprünglich wollte der von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte Ex-Ringer, der gerne hemdsärmelig auftritt, sich am Donnerstag zum dritten Mal zur Wahl stellen. Doch kurz vor der erwarteten Abstimmung meldeten US-Medien überraschend, dass Jordan vorerst auf einen dritten Wahlgang verzichte. Stattdessen wollte er offenbar ein Manöver unterstützen, das ihm Zeit verschaffen und einen Übergangskandidaten an der Spitze des Parlaments installieren würde.

Bei der fieberhaften Suche nach einem Ausweg hatten einige republikanische Abgeordnete nämlich eine unorthodoxe Notlösung ins Gespräch gebracht: Sie sieht vor, dass der derzeitige Interimsvorsitzende des Repräsentantenhauses, Patrick McHenry, der eigentlich nur prozedurale Kompetenzen besitzt, bis zum Jahreswechsel mit zusätzlichen Vollmachten ausgestattet wird. Dann könnte das Parlament vorübergehend wieder die Arbeit aufnehmen und Gesetze beschließen.

Hemdsärmelig, angriffig... und sogar vielen Parteifreunden zu extrem: Jim Jordan. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANNA

Diesen Plan will Jordan nun unterstützen, ohne aber seine Kandidatur ganz zurückzuziehen. Er hofft offenbar, in den zwei Monaten Stimmen sammeln zu können und möchte dann im Jänner erneut antreten. Das stieß aber vor einer Fraktionssitzung der Republikaner am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) auf Widerstand von mehreren Seiten: Die Ultrarechten in der Fraktion lehnen eine Kompetenzausweitung für McHenry grundsätzlich ab. "Das verstößt gegen die Verfassung", wetterte schon am Mittwoch der Texaner Chip Roy. Die moderateren Kräfte wiederum haben bisher darauf bestanden, dass sich Jordan ganz aus dem Rennen zurückzieht.

Eine entsprechende Resolution könnte also nur mit Unterstützung der Demokraten beschlossen werden – ein im Zweiparteienparlament der USA ungewöhnlicher Vorgang. Die Demokraten wiederum dürften den Republikanern kaum ohne Gegenleistung aus der Patsche helfen: Sie könnten ihre Zustimmung etwa an einen Haushaltskompromiss und die Bewilligung neuer Ukraine-Hilfen knüpfen.

Ob der Vorstoß wirklich eine Chance hat, blieb vorerst offen. Einstweilen befindet sich der Kongress weiter in Selbstblockade. Das US-Parlament ist lahmgelegt, während ein neuer Nahostkrieg ausbricht, die Ukraine um ihren Munitions-Nachschub fürchten muss und den USA Mitte November ein ungebremster Regierungsstillstand droht. (Karl Doemens aus Washington, 19.10.2023)