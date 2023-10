Auszeichnung "Best in Show" für Wien Nord Serviceplan und Ja & Armin mit Klimawandel-Sujet – Je drei Awards für Burger King und Wien Tourismus - Goldarbeiten im Überblick

Wien – Donnerstagabend wurden die WebAds vom Interactive Advertising Bureau Austria verliehen, von 221 Arbeiten schafften es 81 auf die Shortlists der 17 Jurykategorien. Als Gewinner des Abends ging das Leopold-Museum mit den Agenturen Wien Nord Serviceplan und Ja & Armin hervor.

Für die Kampagne "A Few Degrees More" räumten die Gesamtsieger des iab webAD 2023 dreimal Gold ab in den Kategorien "Beste Corporate-Responsibility-Kampagne", "Beste internationale Kampagne" und "Beste Website, App & E-Commerce". Die Kampagne würde "das derzeit gesellschaftlich relevanteste Thema" aufgreifen und "auf einzigartige Weise zur Bewusstseinsschaffung für den Klimawandel beitragen", so die Jury zur Auszeichnung "Best in Show".

"A Few Degrees More": Kampagne für das Leopold-Museum holt Gesamtsieg beim WebAd. Foto: iab

Je drei Awards für Burger King und Wien Tourismus

Über ebenfalls drei Awards durften sich Wien Tourismus und Burger King freuen. Wien Tourismus holt mit den Agenturen Jung von Matt Donau, Dentsu und Havas Village Vienna jeweils Silber in den Kategorien "Beste digitale Kampagne" und "Beste internationale Kampagne" und einmal Gold in der Kategorie "Beste Innovation". Burger King und Jung von Matt Donau gewannen mit "RAF Camora" Gold in der Kategorie "Beste Social-Media-Strategie".

Für die Burger-King-Kampagne "Normal oder mit Fleisch" gab es Silber in der Kategorie "Beste Online-to-Offline"-Kampagne sowie die Auszeichnung in der Sonderkategorie "Nachhaltigkeit", die heuer in Zusammenarbeit mit dem STANDARD zum zweiten Mal verliehen wurde.

Jung von Matt Donau mit den meisten Auszeichnungen

Mit insgesamt acht Awards konnte sich Jung von Matt Donau auf Agenturseite über die meisten Auszeichnungen beim webAD-Jubiläum freuen. Den zweiten Platz belegte Havas Village Vienna mit sechs Awards. Vier Auszeichnungen nahmen Wien Nord Serviceplan und Ja & Armin mit nach Hause. Vier Awards gingen auf das Konto von Dentsu beziehungsweise ihrer Tochteragentur Merkle. Jeweils drei Awards gewannen DMB., Essence Mediacom, Media 1 und Mediaplus.

Zu den vergoldeten Auftraggebern des 20. iab webAD zählten neben dem Leopold-Museum als Gesamtsieger Ströck für "The Artificial Krapfen Challenge" ("Beste digitale Kampagne"), Wien Tourismus für "Unartificial Art" ("Beste Innovation"), Hektar Media ("Beste B2B-Kampagne"), Sport 2000 ("Beste Data-Driven-Kampagne"), De'Longhi Kenwood ("Beste Digital Extension"), das Museum für angewandte Kunst ("Beste Display & Mobile Ad"), Burger King, McDonald's, Oekostrom und Burgenland Tourismus.

Saric und Stojanovic sind Nachwuchstalente des Jahres

Als Nachwuchstalent des Jahres wurden in der Kategorie "Media" Linda Saric (Dentsu) und in der Kategorie "Kreation" Anja Stojanovic (Mindshare) ausgezeichnet. Auf Einladung der ORF-Enterprise als offizieller Festivalrepräsentanz werden sie Österreich bei der Eurobest Young Creative Competition als Team vertreten und beim European Festival of Creativity gegen die besten Nachwuchstalente aus ganz Europa antreten. (red, 20.10.2023)

Die Goldgewinner im Überblick

Gold bei "Beste B2B-Kampagne": Hektar Media mit Stoff X Hektar Foto: iab

Gold in der Kategorie"Beste Corporate-Responsibility", "Beste internationale Kampagne","Beste Website, App & E-Commerce":Leopoldmuseum, A Few Degrees More, Wien Nord Serviceplan und Ja&Armin Foto: iab

Gold in der Kategorie: "Beste Data-Driven-Kampagne", E-Dialog Foto: iab

iab webAD 2023 Shortlist: De’Longhi: From Scan to Cup

Gewinner in der Kategorie „Beste Digital Extension": De’Longhi Kenwood, From Scan to Cup, Mediaplus Austria, Wirz, Gewista iab austria

Die Gewinner in der Kategorie "Beste digitale Kampagne", Ströck, The Artificial Krapfen Challenge, Ogilvy & Mather Screenshot: Ströck

Die Gewinner in der Kategorie "Beste Display & Mobile Ad": Museum für angewandte Kunst, Ich MAK das MAK, DMB. und Media 1 Foto: iab

Gold-Gewinner in der Kategorie "Beste Innovation", Wien Tourismus, Unartificial Art, Agenturen: Jung von Matt Donau, Dentsu, Havas Village Vienna Foto: iab

Gold bei "Beste ROI-Performance-Kampagne": Oekostrom, Energiespar-Challenge, Agenturen: Dodo, Tunnel23, Mindshare Foto: iab

Gold bei Beste Social-Media-Strategie“: Burger King, RAF Camora, Jung von Matt Donau Foto: iab

Der Gewinner in der Kategorie "Nachhaltigkeit": Burger King,Normal oder mit Fleisch,Jung von Matt Donau Foto: iab

McDonald's: Vergesse nie die Street Menü by Raf Camora

Gold in der Kategorie "Beste Online-to-Offline-Kampagne": McDonald’s, Vergesse nie die Straße – McDonald’s X RAF Camora, Kubrik McDonald's Österreich