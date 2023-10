Klimaschutzministerin Leonore Gewessler kritisiert den frühen Weltcup-Auftakt in Sölden. APA/GEORG HOCHMUTH

Der frühe Zeitpunkt des Skiweltcup-Auftakts sorgt auch in diesem Jahr für Umweltdebatten. Angesichts von Kunstschnee und warmer Temperaturen kommt die Kritik diesmal aus der Politik. "Wir haben die heißesten Oktobertage gehabt, die jemals gemessen wurden", sagte Leonore Gewessler (Grüne) im Ö1-Morgenjournal. Für die Umweltministerin ist es "unverständlich, warum man auf Biegen und Brechen an einem Skistart im Oktober festhalten muss". Gewessler appelliert an die FIS, ihre Zeitpläne zu überdenken. "Das versteht keiner, warum jetzt schon auf den letzten Gletscherresten Ski gefahren werden muss."

Auch der Koalitionspartner ÖVP meldete sich mit einer kritischen Stimme in Bezug auf Werbung mit dem Skisport. "Wenn die Bilder, die transportiert werden, auch keine Schneelandschaft zeigen, ist auch das zu hinterfragen", sagt ÖVP-Abgeordneter Johannes Schmuckenschlager. Der Präsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer plädiert dafür, dass der Weltcup-Auftakt in Tirol "ein bisschen nach hinten rückt".

Von der FIS heißt es zu dem Thema, man beobachte die Klimasituation und werde sich langfristig an neue Gegebenheiten anpassen. Am Termin für den Weltcupstart werde festgehalten. (red, 23.10.2023)