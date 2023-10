Pietrangelo Buttafuoco. Seine Ernennung zum Präsidenten der Biennale di Venezia stieß auch auf Protest. imago images/Independent Photo

Der italienische Autor, TV-Moderator und Journalist Pietrangelo Buttafuoco wird neuer Präsident der Biennale in Venedig. Dies gab das italienische Kulturministerium am Donnerstag in Rom bekannt. Der 60-jährige Sizilianer wird der Nachfolger des bisherigen Präsidenten Roberto Cicutto, dessen Mandat im kommenden März endet.

Die Ernennung Buttafuocos zum neuen Biennale-Präsidenten löste Kritik in Italiens Oppositionskreisen aus. Der Journalist gilt als Vertrauter der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni. Diese wird von den Linksparteien beschuldigt, Schlüsselposten in der Kultur mit Vertrauensleuten zu besetzen.

Der aktuelle Präsident der Biennale die Venezia, Roberto Cicutto, war im Februar 2020 ernannt worden und hatte erst kürzlich den Kurator für die 60. Kunstbiennale im Jahr 2024 vorgestellt, den brasilianischen Kurator Adriano Pedrosa. Unter dem Dach der Biennale werden verschiedene Festivals organisiert. Die bekanntesten sind die Kunstbiennale sowie die Internationalen Filmfestspiele von Venedig. (APA, 26.10.2023)