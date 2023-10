Die Fahrpläne der Bims und Busse können aufeinander abgestimmt werden. Astragon

Unter den verschiedenen Berufssimulatorspielen erfreuen sich neben dem Landwirtschaftssimulator und Microsofts Flight Simulator auch diverse Busfahrer-Simulatoren immer wieder großer Beliebtheit. Neben dem zuletzt vom STANDARD getesteten Fernbus-Simulator fällt auch der 2021 erschienene äußerst charmante "Bus Simulator 21" in diese Kategorie.

Und ebendieser erhält mit der der "Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension" bald eine Erweiterung, mit der man neben Bussen auch Straßenbahnen fahren und verwalten kann sowie den Verkehr auf den Gleisen mit jenem der Busse abstimmen kann.

Diese Funktionen werden auf beiden Karten des Spiels – dem US-inspirierten Angel-Shores- und der europäisch basierten Seaside-Valley-Karte – verfügbar sein. Versprochen werden außerdem neue Missionen im Storymodus des Spiels. Zwei fahrbare Straßenbahnen werden zum Start der Erweiterung verfügbar sein, inklusive "detaillierten und interaktiven Cockpits", wie Publisher Astragon in einer Presseaussendung verspricht.

Preise und Verfügbarkeit

Die "Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension" wird am 14. 11. 2023 zum Preis von 19,99 Euro für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One als DLC in den digitalen Stores erscheinen. Käuferinnen und Käufer des DLCs erhalten automatisch auch Zugang zum eigenständigen Simulationsspiel "Tram Simulator Urban Transit", das aktuell für Ende des Jahres für 19,99 Euro für PC auf Steam und im Frühjahr 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie als PC-Version im Epic Games Store geplant ist.

Alternativ ist der DLC auch als Teil des "Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass" erhältlich. Der Season-Pass beinhaltet zum Preis von 24,99 Euro neben der Official Tram Extension auch noch das Ebusco Bus Pack, die Official School Bus Extension, das Thomas Built Buses Bus Pack und ebenfalls freien Zugriff auf den später folgenden "Tram Simulator Urban Transit". (red, 28.10.2023)