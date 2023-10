Die 22-Jährige wurde bei dem Angriff der Hamas auf ein Musik-Festival in Israel verschleppt. Die Mutter erkannte sie in einem Video

Bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurden mehr als 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. AFP/JACK GUEZ

Bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurden mehr 1.400 Menschen getötet und mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch die 22-jährige Deutsche Shani Louk. Nach Angaben ihrer Mutter herrscht mittlerweile Gewissheit, dass sie nicht mehr Leben ist. "Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist", sagte sie RTL/ntv. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.



Shani Louk wurde seit dem 7. Oktober vermisst. Sie wurde offenbar bei dem Angriff auf ein Rave-Festival in den Gazastreifen verschleppt. Auf einem Video war die 22-Jährige halbnackt auf einem Pick-Up zwischen mehreren Hamas-Männern zu sehen. Ihre Mutter hatte sie anhand ihrer Tattoos erkannt. (red, 30.10.2023)