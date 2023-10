Marina Herlop live beim Sonar-Festival in Barcelona im Juni 2023. EPA

Die klassisch ausgebildete Musikerin Marina Herlop kommt aus Katalanien. Wie ihre artverwandte Kollegin und Mentorin Björk hält es auch die junge Frau mit der Natur. Auf ihrem Album Nekkuja durchstreift sie im Gegensatz zu Björk allerdings nicht nur die Welt der narrischen Schwammerln, sondern hat sich des Gartens an sich angenommen. Mit Elektronik und multiplen Gesangsspuren entsteht eine manchmal schroffe, vom Gesang her befremdliche wie liebliche Klangwelt, die etwas weniger "nervt" als die ihres Vorbilds. Die Avantgarde-Festivals des Planeten lieben sie dafür sehr.

Die altgediente britische Band Duran Duran (Wild Boys, Hungry Like a Wolf ...) lässt einmal mehr die 1980er-Jahre hochleben. Auf ihrem neuen Album Danse Macabre finden sich neben drei neuen Liedern vor allem Coverversionen. Denen fügt die Formation um Simon Le Bon saisongerecht Klassiker der New-Wave-Zeit bei. Passend zu Halloween wachsen bei Psycho Killer von den Talking Heads, Spellbound von Siouxsie and the Banshees oder Ghost Town von den Specials und Paint It Black von den Rolling Stones tief im Hallraum die Schulterpolster-Sakkos und Vokuhila-Frisuren. Gruselig.

Die in Seattle beheimatete Combo Shabazz Palaces ist mittlerweile zum Soloprojekt des Masterminds Ishmael Butler geworden. Auf dem wieder beim ehemaligen Nirvana-Label Sub Pop erschienenen Mini-Album Robed in Rareness finden sich sperrige, atmosphärische Hip-Hop-Tracks, die grundsätzlich vom "Jazz" und auch Dub im Sinne eines freien Geists und offenen Systems beeinflusst sind. Moor Mother, die große Frau dieses Genres, lässt grüßen. Es geht mit diversen Gästen um die Fortführung des Afrofuturismus und einen Soundtrack der Befreiung von alten Zwängen.

(Christian Schachinger, 31.10.2023)