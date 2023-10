Das deutsche Statistische Bundesamt hat am Montag die Inflationsschätzung für Oktober veröffentlicht. Die Teuerungsrate von 3,8 Prozent ist der niedrigste Wert seit August 2021

Die Inflationsrate in Deutschland sinkt nach ersten Schätzungen im Oktober auf 3,8 Prozent, im September waren es 4,5 Prozent. IMAGO/Achille Abboud

Berlin – Die Inflation in Deutschland sinkt weiter. Waren und Dienstleistungen kosteten im Oktober durchschnittlich 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit August 2021, als dieselbe Teuerungsrate erreicht wurde. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von 4,0 Prozent gerechnet, nach 4,5 Prozent im September.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht eine Inflation von zwei Prozent als ideal für die Wirtschaft im Euroraum an. Die Währungshüter hatten vorige Woche angesichts der mauen Konjunktur und rückläufiger Inflationszahlen beschlossen, ihre Serie von Zinserhöhungen vorerst zu stoppen. Die Inflation in der Eurozone war im September auf 4,3 Prozent zurückgegangen, nach 5,2 Prozent im August. Noch im Herbst 2022 hatte die Rate zeitweise bei über zehn Prozent gelegen. Für die am Dienstag anstehenden Inflationsdaten für Oktober erwarten Experten einen weiteren Rückgang auf 3,2 Prozent. (Reuters, 30.10.2023)