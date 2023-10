Der Pkw-Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird örtlich über die B 182 umgeleitet. Die Fahrbahn Richtung Süden ist wieder frei

Ein PKW wurde auf der Brennerautobahn von einer Mure erfasst, es gab keine Verletzten. kristen-images / Michael Kristen

Innsbruck – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Gemeindegebiet von Gries am Brenner aufgrund starker Regenfälle zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet.

Ein Richtung Norden fahrender Pkw wurde gegen 2.40 Uhr von der Mure erfasst. Dabei gab es keine Verletzten, wie die Tiroler Polizei Dienstagfrüh vermeldete. Die A13 musste zwischen der Grenze zu Italien und Brennersee zunächst vollständig gesperrt werden.

Fahrbahn Richtung Norden gesperrt

Die Fahrbahn Richtung Süden konnte nach ersten Aufräumarbeiten wieder freigegeben werden. Die Fahrbahn Richtung Norden bleibt vorerst gesperrt. Die Aufräumarbeiten seien derzeit noch im Gange, hieß es von der Landespolizeidirektion Tirol gegen sechs Uhr früh. Demnach wurden umgehend örtliche Umleitungsmaßnahmen eingerichtet und der Lkw-Verkehr in Fahrtrichtung Norden in Italien angehalten. Der Pkw-Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird örtlich über die B 182 (Brennerbundesstraße) umgeleitet.

Gewitterwarnung weiterhin aufrecht

Bereits am Montag warnten Meteorologen vor Starkregen im Südwesten Österreichs. Dienstagfrüh könnten laut Geosphere Austria die Schauer und Gewitter kurzzeitig abklingen, ehe von Westen bereits am Vormittag wieder neue Schauer und Gewitter aus Süden bzw. Südwesten möglich seien. Diese würden sich bis zum Nachmittag oder Abend immer wieder regenerieren und können ebenfalls für Wind, kleinkörnigen Hagel und Starkregen sorgen, heißt es. Der Mittwoch dürfte tagsüber sonnig werden. Ab Donnerstag kann es dann erneut vor allem im Süden verbreitet und teils stark regnen. (ste, APA, 31.10.2023)