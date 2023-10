Milojko Spajić, Vorsitzender der Bewegung "Europa jetzt", ist neuer Premierminister. Er will das Land näher an die EU rücken

Milojko Spajić ist Montenegros neuer Premierminister. AFP/SAVO PRELEVIC

Podgorica – Fast fünf Monate nach der Parlamentswahl hat Montenegro am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine neue Regierung mit Premier Milojko Spajić, dem Vorsitzenden der Bewegung "Europa jetzt", an der Spitze bekommen. Im Parlament wurde sie von 46 Abgeordneten unterstützt, 19 waren dagegen, ein Abgeordneter enthielt sich der Stimme. Der neue Premier setzt in seinem Regierungsprogramm unter anderem auf eine weitere Annäherung des Beitrittskandidaten an die EU.

Auch der Kampf gegen Korruption und eine Verbesserung des Lebensstandards werden dort genannt. So soll der Durchschnittslohn in dem Adriastaat schon im kommenden Jahr auf 1.000 Euro steigen, die durchschnittliche Pension auf 450 Euro.

Zwei Minderheitenparteien in Regierung

Die ungewöhnliche Parlamentsdebatte begann am Montag erst gegen 23 Uhr. Spajić verzichtete darauf, sein Regierungsprogramm, das einige Tage zuvor veröffentlicht worden war, im Parlament genauer zu erläutern.

In der neuen Regierung sind neben "Europa jetzt" auch noch die Demokraten von Aleksa Bečić, dem früheren Parlamentspräsidenten, und zwei Parteien der albanischen Minderheit vertreten. Die prorussische und proserbische Koalition "Für die Zukunft Montenegros" (früher Demokratische Front) unterstützt die Regierung, erhält zunächst allerdings keinen Minister. Ihr Spitzenfunktionär Andrija Mandić wurde am Montag jedoch zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt.

Bečić wird als Vizepremier für innere und europäische Angelegenheiten zuständig sein. Neuer Außenminister ist Filip Ivanović, für die EU-Annäherung ist Maida Gorčević zuständig. (APA, 31.10.2023)