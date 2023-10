Unternehmerin Kim Kardashian. APA/AFP/KENA BETANCUR

Für einen Marketinggag war Kim Kardashian schon immer zu haben. Nach der Vorstellung ihrer Männerunterwäschelinie hat sich die Unternehmerin für ihre Marke Skims wieder etwas Neues einfallen lassen. Sie bietet nun offenbar für kurze Zeit einen BH mit eingearbeiteten falschen Brustwarzen an.

Präsentiert wurde das gute Stück von Kardashian in einem schrägen Video. Erdtemperatur und Meeresspiegel stiegen, das Eis schmelze, doziert die US-Amerikanerin darin – und trägt ein enges Oberteil, unter dem sich die Brustwarzen des Skims-Modells abzeichnen. Mit ihrem BH am Körper sehe die Trägerin auch bei steigenden Temperaturen cool aus: "Manche Tage sind hart, aber diese Nippel sind noch härter“, lautet Kardashians Kommentar. Und im Gegensatz zu den Eisbergen verrutschten sie auch nicht.

Das Stück Unterwäsche kostet 62 Dollar und ist ab Dienstag in sechs Farben erhältlich, derzeit können sich Interessierte im Onlineshop vormerken lassen. Zehn Prozent des BH-Umsatzes sollen an die Umweltschutzorganisation One Percent for the Planet gespendet werden.

Kim Kardashian hat in der Vergangenheit mit Skims unternehmerische Flexibilität bewiesen. In der Corona-Krise erweiterten sie und ihr Geschäftspartner Jens Grede das Shapewear-Sortiment um bequeme Loungewear. Entscheidungen wie diese scheinen sich gelohnt zu haben. 2021 wurde sie vom Magazin "Forbes" zur Milliardärin erklärt. (red, 31.10.2023)