Ein Fake-Interview zwischen ORF-Moderator Armin Wolf und Herbert Kickl (FPÖ) belustigt derzeit Menschen im Netz, allem voran auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X. Erstellt wurde es von einem unter dem Pseudonym Kurt Fleisch bekannten Satiriker und Medienkünstler, der das Video mittels Wasserzeichen als "Deepfake Satire" zeichnet.

In dem Video wird ein Interview mit dem FPÖ-Politiker simuliert, in welchem unter anderem dessen Körpergröße thematisiert wird und selbiger sich als "Volkskanzler" bezeichnet, bevor der falsche Kickl den falschen Wolf als "Vertreter der Lügenpresse", "Karikatur eines Journalisten" und "Hanswurst des Mainstreams" beschimpft und das Gespräch abgebrochen wird. Lippenbewegungen und Gesagtes sind an vielen Stellen asynchron.

Kurt Fleisch

Der unter dem Pseudonym des Kurt Fleisch tätige Mensch wurde laut Eigenangabe auf der Website in Wien geboren, studierte Philosophie und Germanistik / Medientheorie und ist seit 2012 in Wien und Niederösterreich in den Feldern der IT, Literatur und Medienkunst tätig. Neben dem Twitter-Account betreibt er auch einen Instagram-Kanal, einen Youtube-Channel und einen Facebook-Auftritt. (red, 1.11.2023)