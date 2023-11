Mit Ende Oktober waren in Österreich 338.89 Menschen arbeitslos. Das entspricht einer Quote von 6,3 Prozent, im Oktober 2022 waren es sechs Prozent

Im Oktober 2019, noch vor der Corona-Krise, betrug die Arbeitslosigkeit 7,0 Prozent. imago images/CHROMORANGE

Wien – Mit Ende Oktober sind in Österreich 338.896 Menschen arbeitslos gewesen. 264.232 davon befanden sich auf Jobsuche, 74.664 nahmen an Schulungen des Arbeitsmarktservices teil. Die Quote ist mit 6,3 Prozent im Vergleich zum Oktober 2022 – damals betrug sie sechs Prozent – leicht gestiegen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstagvormittag mit. Im letzten Oktober vor der Corona-Krise, im Jahr 2019, waren es 7,0 Prozent.

"Wir sehen, dass die Situation am Arbeitsmarkt weitgehend stabil ist, sich aber insgesamt aufgrund der wirtschaftlich herausfordernden Situation verglichen zum Rekordjahr 2022 weniger dynamisch entwickelt", sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Aussendung. Auffallend sei aber, dass sich mit Ende Oktober 4.746 Personen mehr in einer Aus- oder Weiterbildung befanden als im Vorjahr.

"Österreich befindet sich in einer Rezession", gab AMS-Vorständin Petra Draxl zu bedenken. Die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigten ein ziemlich ähnliches Bild wie im Vormonat. "Vor allem im Bau und in der Industrie steigt die Arbeitslosigkeit an, hier sind vor allem die Steiermark und Oberösterreich betroffen."

Offene Stellen auf hohem Niveau

Die offenen Stellen seien zwar im Vergleich zu Oktober 2022 um 21.711 gesunken, aber mit der Zahl von gut 100.000 nach wie vor auf hohem Niveau. Trotzdem, so Draxl: "Obwohl die Arbeitslosigkeit steigt, ist Pessimismus – zumindest am Arbeitsmarkt – nicht angesagt." Der ÖVP-Wirtschaftsbund hat für Oktober mit 207.264 offene Stellen mehr als die doppelte Anzahl freier Jobs erhoben.

Hohe Arbeitslosigkeit in Baubranche

Unter den arbeitslosen Menschen, die sich nicht in AMS-Schulungen befanden, waren per Ende Oktober mit 119.998 um 3,3 Prozent oder 3.818 mehr Frauen als vor einem Jahr. Bei den Männern und Menschen alternativer Geschlechter waren 144.234 ohne Arbeit. Das waren um 8,3 Prozent oder 11.100 mehr als im Oktober 2022.

In Branchen unterteilt ist die Arbeitslosigkeit laut einer Aussendung des AMS im Bau um 10,7 Prozent gestiegen, in der Warenproduktion um 4,3 Prozent, im Einzelhandel um 2,1 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um sechs Prozent. (red, APA, 2.11.2023)