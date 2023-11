Wer das 23H2-Update bereits installiert hat, wird mitunter feststellen, dass sich gar nicht so viel geändert hat. Für manche heißt es auch noch "bitte warten"

Der Copilot ist sicherlich die größte Neuerung beim 23H2-Update. Wer Windows 11 davor genutzt hat, muss die Änderungen darüber hinaus schon suchen. Microsoft

Das große Update für das Betriebssystem Windows 11 mit der Bezeichnung 23H2 wurde von Microsoft offiziell veröffentlicht und bringt eine Reihe von Verbesserungen mit sich. Während das Update mehrere neue Funktionen einführt, kann sich das Gefühl der Innovation für diejenigen, die Windows 11 bereits verwenden, in Grenzen halten.

KI im Fokus

Die am meisten beachtete Funktion, der KI-Assistent Copilot, ein Kernstück des Updates 2023, wurde bereits im September für ausgewählte Nutzer ausgerollt. Dieses Tool, das sich noch in einem frühen Stadium befindet, stellt Microsofts Vorstoß in den Bereich der KI-gestützten Arbeit dar und soll Aufgaben und Interaktionen innerhalb der Windows-11-Umgebung vereinfachen. Mit dem Update 23H2 wird die Verfügbarkeit von Copilot AI für ein breiteres Publikum sichergestellt und die Präsenz des Assistenten auf aktualisierten Geräten gewährleistet.

Aber auch kleinere Änderungen an Elementen der Benutzeroberfläche finden ihren Weg in die aktuelle Iteration. So erhalten beispielsweise native Anwendungen wie der Taschenrechner und der Notizblock, die fester Bestandteil des Windows-Ökosystems sind, im Startmenü den Zusatz "System". Diese subtile Unterscheidung verbessert die Sichtbarkeit der integrierten Funktionen und unterscheidet sie von Anwendungen anderer Hersteller.

Eine weitere wichtige Änderung ist die Umwandlung der Chat-Funktion in ein umfassenderes Microsoft-Teams-Erlebnis, das standardmäßig an die Taskleiste angeheftet ist. Diese Integration soll Microsofts Engagement für nahtlose Kommunikation unterstreichen und bietet den Nutzerinnen und Nutzern eine optimierte Plattform für Messaging, Videoanrufe und virtuelle Meetings in einer kompakten und unauffälligen Oberfläche.

Sanftes Update

Trotz Ergänzungen wie diesen werden viele Nutzer das Update als wenig revolutionär empfinden: Es baut auf einer bestehenden Grundlage auf, anstatt eine Fülle brandneuer Funktionen einzuführen. Das Update 23H2 wurde so konzipiert, dass es einen sanften Übergang darstellt, der eher dem vertrauten Prozess eines monatlichen Updates als einer kompletten Überarbeitung entspricht. Dieser Ansatz gewährleistet auch eine schnelle Installation mit minimalen Auswirkungen auf die tägliche Computerarbeit.

Um das Update zu starten, werden die Benutzer aufgefordert, über den Bereich Windows Update nach den neuesten Versionen zu suchen und sicherzustellen, dass die Schaltfläche "Die neuesten Updates erhalten, sobald sie verfügbar sind" aktiviert ist. Unabhängig davon ist zu beachten, dass nicht alle Systeme sofort für das 23H2-Update infrage kommen. Microsoft geht zurückhaltend mit Rechnern um, bei denen Kompatibilitätsprobleme auftreten könnten. Für diese Systeme behält sich Microsoft vor, das Update erst auszurollen, wenn diese Konflikte gelöst sind. (red, 3.11.2023)