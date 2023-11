Eine anonyme Quelle beruft sich auf angebliche Aussagen Elon Musks bei seinem Besuch in Grünheide. Dort hatte es zuletzt Proteste gegeben

Noch ist unklar, wie ein 25.000 Euro teurer Tesla aussehen könnte. AP/Zalubowski

Tesla plant den Bau eines 25.000-Euro-Autos in seiner Fabrik in der Nähe von Berlin, heißt es von der Nachrichtenagentur Reuters mir Bezug auf eine anonyme Quelle. Ein solche Schritt wäre eine entscheidende Entwicklung für den Elektrofahrzeughersteller, der ursprünglich auf eine Masseneinführung seiner E-Autos abzielte. Die Quelle, die nicht namentlich genannt werden wollte, sagte nicht, wann die Produktion beginnen würde. Tesla selbst lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Vorstandsvorsitzende Elon Musk besuchte das Werk in Grünheide am Freitag und dankte den Mitarbeitern für ihre harte Arbeit, wie ein Video auf der Social-Media-Plattform X zeigt. Bei diesem Treffen habe er die Mitarbeiter über die Pläne informiert, das 25.000 Euro teure Fahrzeug dort zu bauen, so die Quelle.

Harte Zeiten

Das deutsche Werk produziert derzeit das Model Y, das meistverkaufte Elektroauto in Europa. Musk hatte lange geplant, ein erschwinglicheres Elektroauto zu bauen, sagte aber 2022, dass er die Technologie noch nicht beherrsche. Somit legte er den Plan auf Eis.

Quellen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters jedoch im September, dass der Autobauer kurz vor einer Innovation stehe, die es ihm ermöglichen würde, fast den gesamten Unterboden des Elektroautos in einem Stück zu gießen – ein Durchbruch, der die Produktion beschleunigen und die Kosten senken würde.

Die Expansion in den Massenmarkt ist entscheidend, um Teslas Ziel zu erreichen, die Fahrzeugauslieferungen bis 2030 auf 20 Millionen zu erhöhen, was einer Verzehnfachung der derzeitigen Kapazität entspräche. Die schwache Konjunktur und die hohen Zinssätze haben die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zuletzt beeinträchtigt, sodass Tesla und andere Unternehmen in den letzten Monaten die Preise gesenkt haben, um den Absatz anzukurbeln.

Eine Million Fahrzeuge pro Jahr

Der Automobilhersteller plant, die Kapazität des deutschen Werks auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr zu verdoppeln, hat jedoch seit März keine aktuellen Angaben zur Anzahl der dort produzierten Fahrzeuge gemacht. Damals hieß es, dass in einer Woche 5.000 Fahrzeuge produziert würden, was etwa 250.000 Fahrzeugen pro Jahr entspricht.

Die örtlichen Behörden erklärten im Oktober, sie hätten den Autohersteller aufgefordert, weitere Informationen darüber vorzulegen, wie seine Expansionspläne mit den Naturschutzgesetzen in Einklang stehen würden. Darauf basierend würden sie eine Entscheidung darüber treffen, ob die Pläne genehmigt würden, ohne jedoch einen Zeitrahmen zu nennen.

Löhne unterhalb des Tarifvertrags

Tesla informierte die Beschäftigten am Freitag auch darüber, dass alle Mitarbeiter ab November eine Lohnerhöhung von vier Prozent erhalten würden, wobei die Produktionsmitarbeiter ab Februar 2024 zusätzlich 2.500 Euro pro Jahr erhalten würden – das entspricht einer Lohnerhöhung von 18 Prozent in eineinhalb Jahren. Die deutsche IG Metall erklärte 2022, dass die Löhne bei Tesla rund 20 Prozent unter denen liegen, die bei anderen Automobilherstellern tarifvertraglich vereinbart wurden. (Reuters/red, 6.11.2023)