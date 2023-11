Die Gewinner der EtatMaus für das dritte Quartal 2023 stehen fest: AMA-Marketing landet mit dem AMA-Gütesiegel auf Platz eins. Als Mediaagentur zeichnete Havas verantwortlich.

EtatMaus im dritten Quartal 2023 geht an AMA-Marketing. Screenshot: STANDARD

"Mit unserer produktübergreifenden AMA-Marketing Kampagne 'Das hat einen Wert' wollen wir den Wert von Lebensmitteln stärker ins Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten rufen. Schön, dass uns das gelungen ist. Wir freuen uns wirklich sehr über die Auszeichnung für die 'Beste Online-Kampagne im dritten Quartal 2023'", sagt Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek vom AMA-Marketing. "Wir zeigen in unseren Spots, was es alles für die regionale Produktion braucht und vor allem, wie viel Know-how und Anstrengung dahinterstecken. Denn den Preis für Lebensmittel sehen Konsumentinnen und Konsumenten beim Kauf sofort, über den Wert sind sich viele aber nicht bewusst. Produziert wurde unsere Kampagne auf landwirtschaftlichen Familienbetrieben, wodurch sehr authentische Bilder entstanden sind. Denn das breit gefächerte Angebot an Produkten ist zu einem großen Teil den heimischen Bäuerinnen und Bauern sowie Produzentinnen und Produzenten zu verdanken. Danke an alle, die für uns gevotet haben".

AMA-Marketing freut sich über die EtatMaus. Foto: AMA Marketing

Platz zwei an Stellantis vor Magenta

Der zweite Platz geht an Stellantis mit der Launchkampagne für den Jeep Avenger, verantwortlich war Publicis als Mediaagentur. Magenta schafft es auf Platz drei, für die "Verbindet euch mehr"-Kampagne waren EssenceMediacom als Mediaagentur und Kubrik als Kreativagentur im Einsatz. (red, 6.11.2023)