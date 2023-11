Die Wiener "Häusln" sind auf Google weit weniger beliebt als die Stadt selbst. IMAGO/Rolf Poss

Einen unrühmlichen sechsten Platz erreichen Wiens öffentliche Toiletten in einem Ranking, das die schmutzigsten Toiletten Europas kürt. "Showers for you", eine Firma für Bad-Einrichtung, gab die Auswertung in Auftrag – sie wurde am Montag veröffentlicht. Unrühmlicher Anführer des Vergleichs von zehn Städten ist Riga. Vor Wien liegen außerdem Warschau, Stockholm, Valletta und Madrid.

"Showers for you" bewertete die Toiletten der ausgewählten Städte auf einer Punkteskala von eins bis zehn. Dafür wurden mehr als 8.000 Google-Bewertungen von zu rund 1.000 öffentlichen Toiletten analysiert und gezählt, wie oft das Wort "dreckig" und entsprechende Synonyme vorkamen. Anschließend wurde ausgewertet, wie hoch der Anteil an schlechten Bewertungen in den einzelnen Städten ist. Dieser Wert wurde in Beziehung zur durchschnittlichen Bewertung der Toiletten in der Stadt gesetzt und so ein "Sauberkeits-Score" errechnet.

Bukarest schnitt am besten ab

Wiens Toiletten erhielten dabei 5,49 von zehn Punkten. Knapp 10,2 Prozent der Google-Bewertungen enthielten Wörter wie "dirty", also dreckig, und Synonyme. Nur englische Rezensionen wurden berücksichtigt.

Der dreckige Sieger der Liste, Riga, erhielt lediglich 3,44 Punkte. Am besten schnitten Bukarests Toiletten mit 8,7 von zehn Punkten ab. (Milena Wurmstaedt, 6.11.2023)