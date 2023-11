Tiktok-Chef Shou Zi Chew ist derzeit zu Besuch in Brüssel. APA/AFP/BAY ISMOYO

Die EU-Kommission fordert von der Kurzvideo-Plattform Tiktok mehr Einsatz im Kampf gegen Falschnachrichten und Hetze. "Wir dürfen gerade jetzt dabei nicht nachlassen, unsere Bürger – und dabei vor allem Kinder und Jugendliche - vor illegalen Inhalten und Desinformation zu schützen", teilte Industriekommissar Thierry Breton am Montag am Rande eines Treffens mit Tiktok-Chef Shou Zi Chew in Brüssel mit.

Die Behörde prüfe, ob Tiktok genug unternehme, um den Anforderungen des Digital Services Act (DSA) zu entsprechen. Die EU-Kommission hatte Tiktok bereits einen Fragenkatalog vorgelegt, außerdem soll Tiktok Auskunft über Vorkehrungen zum Schutz von Minderjährigen geben. Chew sollte in Brüssel mehrere Vertreter der Kommission treffen, darunter auch Wettbewerbskommissar Didier Ryenders. (APA, Reuters, 6.11.2023)