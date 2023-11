Marko Doringer im Kreise seiner Familie in "Dein Leben - Mein Leben" Polyfilm Verleih

Den Dokumentarfilmregisseur Marko Doringer kann man sowohl als Beobachter seiner selbst als auch als Chronisten einer bestimmten mittelständischen Stadtbevölkerung bezeichnen, die abwertend Bobos genannt werden. Gemeint sind Menschen, die, wie Doringer, auf die Fünfzig zugehen und in der Großstadt ein Leben zwischen Kreativjob und Prekariat in Kleinfamilien leben. Aber Abwertung bekommt einer so ehrlichen Selbstbeschau nicht. Denn Doringer meint es ernst, wenn er in seiner vierten semiautobiografischen Dokumentation über sich und seine Lieben fragt: Es geht mir eigentlich super, aber warum bin ich dann nicht "happy"?

Die sprachlosen Väter

Um die Ursache seiner Depression zu finden, begibt er sich in Dein Leben – Mein Leben in die eigene Familiengeschichte. Dort eckt er am Vater an, mit dem er nicht reden kann und der wiederum nicht mit seinem Vater reden konnte. Ein Generationenkonflikt, der sich vor allem darin zeigt, wie sehr Menschen verschiedenen Alters gelernt haben, miteinander über sich und ihre Gefühle zu sprechen. Die eigene Unsicherheit, die der Großvater als Wehrmachtssoldat mit Härte überspielte, überschüttete der Vater mit Arbeit. Wie aber geht Marko mit ihr um? Er macht Filme und holt sich Rat bei seinen Freunden.

DEIN LEBEN - MEIN LEBEN Trailer German | Deutsch

Polyfilm Verleih

Im Kern geht es in Dein Leben – Mein Leben um Vaterschaft. Denn Marko hat nicht nur ein kleines Bäuchlein, das er in seinem Keller-Homeoffice traurig quetscht, sondern auch Frau und Kind. Was gibt man seiner Tochter mit, wenn es die Eltern doch nur falsch machen konnten? Wie lange hält Markos Partnerin seine Depressionen und die damit verbundenen Stimmungsschwankungen noch aus? Und wie geht es Markos Freunden gleichen Alters in Wien, Berlin und auf dem österreichischen Land?

Sie alle sind ständig auf der Suche nach einem kleinen Lebenssinn und wirken so – wie Doringers Film – auf tragikomische Weise nahbar und sympathisch. (Valerie Dirk, 9.11.2023)