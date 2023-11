Hurra, Hurra, der Kobold mit dem roten Haar wirbelt wieder durch die Schreinerwerkstatt und über die Leinwand. Die ersten drei Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl" laufen derzeit im Kino und tragen dazu bei, dass man an einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum glauben möchte.

Dass Florian Eder und der Pumuckl nun ein Team sind, so will es das Koboldsgesetz. RTL / Boris Breuer

Nach 30 Jahren, in denen die Werkstatt von Meister Eder leer gestanden ist, wollen dessen Nichte und Neffe diese verkaufen. Doch ein Missgeschick lässt den Klabautermann wieder einmal im Leim kleben und sichtbar werden, und das Schicksal beziehungsweise das Koboldsgesetz nimmt seinen Lauf. Der Neffe Florian Eder (Florian Brückner) übernimmt die Werkstatt und damit auch den Pumuckl.

Constantin Film

Sentimentalität und neue Streiche

Die erste Folge dient der Einführung des Neffen Florian Eder. Sogar das alte Bettchen und die Schaukel erkennen eingefleischte Pumuckl-Fans wieder. Im zweiten Teil gibt es ganz viel Bezug zum alten Meister Eder. Kindlich wird hier der Tod behandelt. Florian versucht, dem Pumuckl das Thema am Grab von Meister Eder zu erklären, wobei der Kobold das "Sterbseln" nicht so toll findet – oder besser gesagt ist Pumuckl der Meinung, dass es irgendwann ja mal Schluss sein müsse mit dem Totsein: "Das ist ja furchtbar langweilig!" In der dritten Folge legen sich die Lausbuben und -mädchen vom Haus mit dem spießigen Nachbarn an, und Pumuckl darf da natürlich nicht fehlen, wenn diesem Streiche gespielt werden. Wie es danach weitergeht, ist ab 11. Dezember auf RTL+ zu sehen.

Florian Brückner erweist sich als würdiger Nachfolger des 1993 verstorbenen Gustl Bayrhammer, und auch die Stimme des Pumuckls erinnert an die von damals. Zwar spricht den Kobold Maxi Schafroth, die Stimme wurde mittels künstlicher Intelligenz aber so bearbeitet, dass sie der von Hans Clarin ähnelt. "Kassiopeya" streicht die Detailverliebtheit der Produktion hervor:

(Judith Wohlgemuth, 13.11.2023)