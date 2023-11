Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Leuchttafel

Bregenz/Wien - Vor dem Jahrestag der Pogromnacht von 1938 ist in der Nacht auf Donnerstag eine Leuchttafel des ORF vor dem Landesfunkhaus in Dornbirn antisemitisch beschmiert worden. Das berichtete ORF Radio Vorarlberg am Donnerstagmittag. Die zuständigen Behörden wurden über die Schmieraktion auf der Leuchttafel informiert. Sie wurde bereits entfernt, hieß es.

Man habe sich bewusst dafür entschieden, die Schmiererei nicht bildlich zu zeigen: "Der ORF Vorarlberg lässt sich nicht dazu instrumentalisieren, um über die mediale Verbreitung Empörung und Hass weiter zu schüren." Ob das Landesfunkhaus für die Schmiererei gezielt ausgewählt wurde, war vorerst unklar. Man ermittle wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter, hieß es bei der Polizei. (APA, 9.11.2023)