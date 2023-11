Der Wiener Musikproduzent und Pianist ist im Alter von 58 Jahren unerwartet gestorben. musicacademy-graz.at

Wien – David Bronner war ein in der österreichischen Musikszene bestens vernetzter und angesehener Musikproduzent. Der Sohn von Kabarettlegende Gerhard Bronner und Halbbruder des STANDARD-Herausgebers Oscar Bronner galt als treibende Kreativkraft hinter zahllosen Austropop-Gruppen, als verlässlicher Ratgeber in Produktionsangelegenheiten und bei musikalischen Richtungsentscheidungen. Unter anderem produzierte er ab Mitte der 1990er-Jahre die Alben der EAV, bei der er vier Jahre lang auch als Keyboarder mitspielte. Doch meist war Bronners Platz im Hintergrund, im Studio, am Mischpult.

Der 1965 in Wien Geborene produzierte Mitte der 1980er-Jahre heimische Acts wie Andy Baum, später die Alpinkatzen oder Alben von Hubert von Goisern. Zudem war er hinter den Kulissen immer wieder in die österreichischen Beiträge des Eurovision Song Contests involviert. So war er 2014 als Produzent und am Keyboard für Conchitas Song-Contest-Sieg mit dem Lied "Rise Like A Phoenix" in Kopenhagen mitverantwortlich.

Am Freitag ist David Bronner im Alter von 58 Jahren unerwartet gestorben. Wegbegleiter und Freunde wie der Radiomann und ORF-Song-Contest-Profi Eberhard Forcher zeigten sich bestürzt und würdigten die professionelle und menschliche Seite Bronners. (flu, 10.11.2023)