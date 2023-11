Neue große, aber auch gute Alben von Orchestral Manoeuvres in the Dark, Cat Power mit Dylan-Interpretationen und Indie-Rock von Bar Italia

OMD können noch immer am Rande des Kitschs recht heftig in Gefühlen baden. Whitenoise

OMD - Bauhaus Staircase

Mit Songs wie Enola Gay oder Maid of Orleans sorgten Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) für einige der schönsten Hits der 1980er-Jahre. Neben Weltschmerz und Melancholie standen beim britischen Synthiepop-Duo, Sänger Andy McCluskey und Maschinist Paul Humphreys, ein mitreißendes Pathos und die ganze Welt umarmende Melodien im Mittelpunkt. Auch das neue Album Bauhaus Staircase hat – neben den bei OMD obligaten Verweisen auf ihre großen Helden Kraftwerk – einige tolle Songs zu bieten. Dazu zählen etwa das Titelstück oder Aphrodite’s Favourite Child.

Orchestral Manoeuvres in the Dark

Cat Power Sings Dylan

Bei Coverversionen kennt sich Cat Power (The Greatest) bestens aus. Im Vorjahr stellte sie an nämlichem Ort Bob Dylans berühmtes und damals wegen dessen Wechsel zur elektrischen Gitarre tumultuöses Londoner Konzert The 1966 Royal Albert Hall Concert eins zu eins nach (Das Konzert fand übrigens damals in Manchester statt, der dazugehörige Bootleg wurde allerdings falsch beschriftet). Nach der akustischen ersten Hälfte wird es elektrisch. Auf den legendären Ruf "Judas!" antwortet Cat Power jedoch nicht wie Bob Dylan damals mit "I don’t believe you, you are a liar." Cat Power kontert mit "Jesus!" Eine schöne und würdige Hommage, die dank guter Band und ihrer Stimme zu etwas mitunter Eigenem wird.

Cat Power

Bar Italia - The Twits

Bar Italia kommen aus dem kunterbunten und irgendwie im Gitarrenpop-Geschrammel der 1980er- und 1990er-Jahre steckengebliebenen London. Sie haben in diesem Jahr schon mit dem Album Tracey Denim bewiesen, dass klassischer Indie-Pop mit halbwegs mitsingbaren Melodien und nicht zu viel Erdschwere auch noch 2023 unkaputtbar scheint. Mit weiblich/männlichem Call-and-Response-Gesang und einer etwa an Altvordere wie Pavement und Sonic Youth gebrochen durch frühe Blur erinnerndem Slackertum werden sie die europäischen Hallen und Festivals erobern. (schach, 13.11.2023)

bar italia

(Christian Schachinger, 14.11.2023)