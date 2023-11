Großbritanniens bisherige Innenministerin Suella Braverman. REUTERS/TOBY MELVILLE

London – Die umstrittene britische Innenministerin Suella Braverman ist Medienberichten zufolge entlassen worden. Das berichteten unter anderem die BBC und Sky News am Montag unter Berufung auf Regierungsquellen. Die Rechts-außen-Politikerin im Kabinett des konservativen Premierministers Rishi Sunak hatte zuletzt immer wieder für Kontroversen gesorgt.

Unter anderem bezichtigte sie die Polizei, auf dem linken Auge blind zu sein und Rechtsbrüche durch propalästinensische Demonstranten zu dulden. Zudem warf sie der Exekutive Doppelmoral vor. Anfang November hatte Braverman noch in Wien bei einem Treffen mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) eine stärkere Sicherheitspartnerschaft mit Österreich vereinbart. Braverman ist als Innenministerin auch für die Polizei und die nationale Sicherheit zuständig. Sie hat bereits mehrfach mit umstrittenen Äußerungen für Aufmerksamkeit gesorgt.

Der britische Ex-Premier David Cameron wurde am Montag beim Betreten der Downing Street 10 gesehen. REUTERS/SUZANNE PLUNKETT

Cameron in Downing Street

Sunak war wegen Braverman zunehmend unter Druck geraten. Regierungskreisen zufolge arbeitet er derzeit an einer Kabinettsumbildung. Das Büro des britischen Premierministers ernannte am Montag den ehemaligen Außenminister James Cleverly zum neuen Innenminister des Landes. David Cameron, der ehemalige konservative Regierungschef, wurde am Montag beim Betreten des Büros von Sunak in der Downing Street 10 gesehen. Noch am Vormittag wurde bestätigt, dass Cameron das Amt des Außenministers übernehmen soll.

Im Zuge der Regierungsumbildung haben zwei weitere Minister ihr Ausscheiden aus der Regierung angekündigt. Schulminister Nick Gibb gab bekannt, dass er aus der Regierung ausscheidet. Zudem gab auch Neil O'Brien seinen Posten als Junior-Gesundheitsminister auf und erklärte, er wolle sich von den Hinterbänken aus "zu 100 Prozent auf die Arbeit im Wahlkreis konzentrieren". (APA, Reuters, red, 13.11.2023)