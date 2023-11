Karl Schwarzenberg galt als ein Politiker, der für demokratische, bürgerliche und liberale Werte stand. Bekannt war er etwa für seinen Kampf gegen das repressive kommunistische Regime der damaligen Tschechoslowakei, nach dessen Ende er Bürochef von Präsident Václav Havel wurde. Auch in Wien war Schwarzenberg politisch tätig und setzte sich unter anderem für die Einhaltung der Menschenrechte ein. Er war Familienoberhaupt des österreichisch-böhmischen Adelsgeschlechts Schwarzenberg, eine Herkunft, mit der er aber durchaus humorvoll umging, wie die Zeitung "Welt" schreibt. So soll er auf die Frage, ob man ihn Durchlaucht nennen solle, folgende sehr wienerische Antwort gegeben haben: "Mir ist es blunzn."

In der Nacht vom 11. auf 12. November dieses Jahres ist Karl Schwarzenberg in Wien verstorben. Bundespräsident Alexander Van der Bellen charakterisierte ihn in einem Nachruf auf X (vormals Twitter) folgendermaßen: "Liberal, konservativ, weltoffen und patriotisch, so widersprüchlich diese Begriffe wirken, in Karel Schwarzenberg fanden sie zueinander." Robert Newald hat den einflussreichen Politiker mehrmals fotografieren dürfen. (ugc, 13.11.2023)

Robert Newald

Karl Schwarzenberg (links) und Paul Lendvai im April 2022 in Wien. Robert Newald

