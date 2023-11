Wurde die Pille einst als gesellschaftliche Revolution gefeiert, da sie maßgeblich zur sexuellen Freiheit und Unabhängigkeit von Frauen beigetragen hat, hat sich ihr Image in den vergangenen Jahren gewandelt. Denn obwohl sie nach wie vor bei korrekter Einnahme eines der sichersten Verhütungsmittel ist, bringt die Pille eine ganze Menge an Nebenwirkungen mit, die für Frauen zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen können.

Nehmen sie die Pille? APA/dpa/Annette Riedl

Die Liste an Nebenwirkungen ist lange, so erhöht sich beispielsweise das Thromboserisiko um ein Dreifaches, laut einigen Analysen ist sogar von einem bis zu siebenfach erhöhten Risiko die Rede. Auch der Verlust der Libido zählt du den Folgen, die Frauen schon kurz nach dem Beginn der Einnahme bemerken. Was lange Zeit gar nicht und bis heute noch vergleichsweise schlecht erforscht ist, ist die spezifische Auswirkung des Hormonpräparats auf die Persönlichkeit und die Psyche. Erst langsam gibt es immer mehr Erkenntnisse, wie sehr sich die Einnahme der Pille beispielsweise auf die Emotionen und die Emotionsregulierung auswirkt.

Psychische Auswirkungen

Eine aktuelle Studie eines kanadischen Forschungsteams hat die Auswirkungen der Einnahme von oralen Verhütungsmitteln auf das Gehirn von Frauen untersucht und wie sich die Antibabypille auf die Angstregulierung auswirkt. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass die Einnahme der Pille die Emotionsregulation bei Frauen beeinträchtigen könnte. Dass sich die Pille auf diesem Weg bemerkbar macht und sich generell auf die Stimmung schlägt, weiß "the few, the proud, the emotional" aus eigener Erfahrung:

Auch "Iki35" berichtet:

Ihre Erfahrungen?

