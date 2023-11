Cartoon mit dem schlichten Titel "Witz". Frauenbüro der Stadt Linz / Stefanie Sargnagel

"Witze" über den Busen der Kollegin, ungeniertes Anspruchsdenken an Partnerinnen oder die "Normalität" von Femiziden. Es ist nicht lustig, auf den vier Cartoons, die Stefanie Sargnagel für das Frauenbüro der Stadt Linz gezeichnet hat, wird all das in seiner Absurdität gezeigt – und dann doch lustig. Zum Beispiel der nicht mehr ganz junge Mann, der seine Wünsche an eine Partnerin formuliert. Zwischen 30 und 40 wäre schon gut, dass sie sich für seine Hobbys interessieren und wenig "zurückreden" sollte. Oder der Mann, der ganz schockiert ist, dass heuer schon 30 Männer von ihren Partnerinnen getötet wurden – bis ihm seine Frau sagt, dass es Frauen waren, die umgebracht wurden, nicht Männer. Ach so.

Das Frauenbüro der Stadt Linz will gemeinsam mit der Cartoonistin und Schriftstellerin Sargnagel in einer neuen Kampagne ein Zeichen gegen Sexismus setzen. Die vier Cartoons sollen zum "Nachdenken und Hinterfragen tradierter Rollenzuschreibungen anregen und tödliche Missstände wie Femizide in unserer Gesellschaft anprangern".

Überrascht, wenn Männer die Opfer wären, Normalität, wenn Frauen getötet werden. Frauenbüro der Stadt Linz / Stefanie Sargnagel

Die Cartoons von Sargnagel gibt es als Plakate, Postkarten und Stofftaschen, und sie können kostenlos beim Frauenbüro der Stadt Linz bestellt werden. (red, 16.11.2023)