Laut demAufklärer Friedrich Nicolai wird in der Wiener Oberschcht den ganzen Tag geschmaust. Zwiebelrostbraten mit Braterdäpferln darf hierbei nicht fehlen. GOURMET

Es ist derzeit unmöglich, in ein Medium zu schauen, ohne dass man darin nicht etwas über Abnehmpulver, -pillen und -spritzen der jüngsten Generation läse. Der zauberhafte Wirkstoff Semaglutid soll Leuten, die ihre Wuzeln rund um die Körpermitte eher als Ballast denn als Ergebnis einer gelungenen Selbstverwirklichung im Sinn der Body-Positivity wahrnehmen, dabei helfen, sich relativ mühelos bis zu zwanzig Prozent ihres Körpergewichts wegzuspritzen.

Auch Elon Musk, immer vorn dabei, hat sich schon Semaglutid-Jaukerln einverleibt, um dem Schmerbauch Schranken zu setzen – wäre ja peinlich, wenn er sich eine Wamme anfräße, mit der er nicht mehr durch die Tür seines Tesla kommt. Gute Nachricht also von der Pharmafront, vorab natürlich für alle Gourmands und Gourmets. Das Prassen liegt dem Menschen näher als das Hungern, und wo wüsste man das besser als in Österreich, seit jeher ein Epizentrum des Papperlns und Pipperlns.

Kulinarikparadies Wien

Dem deutschen Aufklärer Friedrich Nicolai wurde ganz anders, als er im Jahr 1781 auf einer Reise nach Wien mitbekam, was die Einwohner wegputzten: "Ein wohlhabender Bürger in Wien isset beynahe den ganzen Tag. Schon in der Frühe schlürft er im Sommer ein paar Seidl Obers oder Milchrahm in sich und genießt eine gehörige Anzahl Kipfl oder Milchbrötchen dazu. (....) Zu Mittag ißt er gewöhnlich vier Gerichte, und von jedem nicht wenig."

Nicht wenig ißt auch der von Josef Weinheber bedichtete "Phäake": "Zum Gabelfrühstück gönn’ ich mir / ein Tellerfleisch, ein Krügel Bier / schieb ab und an ein Gollasch ein / (kann freilich auch ein Bruckfleisch sein)".

Kleine Sünden

Natürlich wird auch andernorts gut geschmaust. Ich schaue mir gelegentlich gerne Webseiten an, auf denen man die nahrhaftesten amerikanischen Fastfood-Gerichte präsentiert bekommt: Pizzen etwa, deren Kruste man zur Auffettung mit dicken Würsten ausstaffiert hat, oder der Uno Pizzeria & Grill "Bacon Me Happy Burger" (schlanke 2060 kcal).

Mit den neuen Spritzen können wir uns solche kleinen Sünden leisten. Nicht mehr auszuschließen, dass die figurbewusst wirkenden Hungerhaken, denen man künftig auf der Straße begegnet, gerade ihr habituelles Gollasch-Frühstück eingeschoben haben und nun auf dem Weg Richtung Uno Pizzeria & Grill sind. Ich wünsche ihnen Prost und Mahlzeit. (Christoph Winder, 18.11.2023)