ORF-Satiriker Peter Klien war dabei in Graz, als Andreas Babler mit 88,76 Prozent der Stimmen beim SPÖ-Parteitag als Parteichef bestätigt wurde. Und das, so gratuliert ihm Klien, "obwohl Sie der einzige Kandidat waren". Vor dem Mikrophon des ORF-Satirikers wird Andreas Babler zum SPÖ-Satiriker - das hebt ihn ab von den Zynikern beim Parteitag. Die hat Klien ebenfalls für die jüngste Ausgabe von "Gute Nacht Österreich" dokumentiert.

SPÖ-Chef Andreas Babler beim Parteitag in Graz vor Peter Kliens "Gute Nacht Österreich"-Mikro. ORF Gute Nacht Österreich Screenshot

"Prickelnd wie die Rede des Parteivorsitzenden"

Während Bablers Rede stehen Funktionäre bei einem Gläschen Sprudel am Tischchen vor diesem Saal der Grazer Messe. "Drinnen redet der Parteivorsitzende, aber das interessiert Sie net so?", fragt Klien. Antwort: "Wir hören ihn eh bis ausse, er spricht eh sehr laut. Und wir haben was für'n Kreislauf braucht." Einen Prosecco? "Prickelnd so wie die Rede des Parteivorsitzenden", lächelt der Funktionär.

"Ich war wider Erwarten wirklich nicht involviert"

"Wie ist der Wahlbetrug eigentlich genau gelaufen beim letzten Parteitag?", will Klien vom Abgeordneten Max Lercher wissen. Der unterstützte Hans Peter Doskozil tatkräftig bei der Stichwahl um den Parteivorsitz im Juni, bei dem eine Excel-Panne den Burgenlandeshauptmann fälschlich für zwei Tage zum Parteivorsitzenden machte. Lerchers Lebensgefährtin Michaela Grubesa leitete die SPÖ-Wahlkommission. Auf Kliens Frage nach "dem Wahlbetrug" sagt Lercher: "Mah, des müssen’s andere fragen, weil ich war wider der Erwartung wirklich net involviert." Klien: "Die Frau Grubesa vielleicht?" Lercher: "Da sag i nix dazua. Da haben wir dann daheim wieder Diskussionen."

Michael Ludwig muss lachen, als ihn Klien fragt: "Unterstützen Sie die Millionärssteuer oder haben Sie persönlich nix gegen den Alfred Gusenbauer?" Beim Antworten findet der Rethorikroutinier aber gleich wieder zur allgemeinen Formel: "Na, ich glaube es ist wichtig, dass es eine Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft gibt, und da werden alle was dazu beitragen."

Nationalratswahl als Spaziergang

Andreas Babler stellt sich Kliens Fragen nach sehr langer Auszählung und Tränen über die 88,76 Prozent, obwohl ja nur einer zur Wahl stand. Der sichtlich erleichterte Babler lässt der Selbstironie ihren Lauf: "Wer in der SPÖ eine Wahl gewinnen kann, der gewinnt eine Nationalratswahl relativ leicht. Wir haben gesehen, dass es in der SPÖ gar nicht so leicht ist, es manchmal mehrere Anläufe braucht für klare Ergebnisse. Also kann eine Nationalratswahl nur ein Spaziergang sein."

Das Ergebnis hält also diesmal? "Diesmal halt's", sagt Babler: "So lange wie die gebraucht haben, um 590 Stimmen auszuzählen ..." Nachsatz: "Mir ist lieber drei Stunden als zwei Tage."

Hat Babler vielleicht doch geweint, weil er diese Chaostruppe tatsächlich übernehmen muss, fragt sich Klien. (fid, 17.11.2023)