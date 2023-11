Der 38-Jährige wurde am Freitag überraschend entlassen. Am Wochenende gab es Comeback-Gerüchte. Nun soll Twitch-Mitgründer Emmett Shear interimistisch übernehmen

Sam Altman dürfte laut Bericht nicht zu OpenAI zurückkehren. IMAGO/Lamkey Rod/CNP/ABACAPRESS

San Francisco - Sam Altman wird nicht als CEO zu OpenAI zurückkehren, berichtet "The Information". Der ChatGPT-Entwickler hatte den 38-Jährigen am Freitag überraschend gefeuert. Am Wochenende waren Gerüchte über eine mögliche Rückkehr im Umlauf. Twitch-Mitgründer Emmett Shear soll nun interimistischer CEO werden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf OpenAI-Vorstandsmitglied Ilya Sutskever.

"The Information" hatte am Wochenende berichtet, dass sich Altman zu Gesprächen in der Zentrale des ChatGPT-Entwicklers in San Francisco eingefunden habe. Altman veröffentlichte auf X (vormals Twitter) ein Foto von sich, auf dem er einen OpenAI-Gastausweis trägt, mit der Bildunterschrift: "Das erste und letzte Mal, dass ich so etwas trage".

Interims-CEO Mira Murati habe die Mitarbeiter darüber informiert, dass sie Altman eingeladen habe, berichtete die US-Technologie-Website. Sollte Altman zu OpenAI zurückkehren, erwäge Microsoft, der größte Geldgeber des Unternehmens, eine Rolle im Vorstand zu übernehmen, berichtete "The Information" unter Berufung auf zwei mit den Gesprächen vertraute Personen.

Etwaige Verhandlungen über eine mögliche Rückkehr dürften nun aber gescheitert sein. OpenAI hat eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters dazu noch nicht beantwortet. (APA, Reuters, red, 20.11.2023)