Gründe, eigenmächtig arbeiten zu wollen, gibt es viele: Es besteht der Wunsch, sich seine Zeit frei einteilen zu können, keine Vorgesetzten mehr zu haben, nach denen man sein Tun ausrichtet, ortsungebunden zu sein oder einfach generell alles nach seinen eigenen Vorstellungen regeln zu können. All diese Möglichkeiten, die die Selbstständigkeit bietet, klingen verlockend. Vor allem für jene, die in ihrem Job unzufrieden sind oder sich beruflich verändern möchten, aber auch für jene, die ihr jahrelanges Hobby zum Beruf machen möchten.

Gut organsiert zu sein ist eine wesentliche Anforderung in der Selbstständigkeit. Anchiy/Getty Images

Doch was durchwegs positiv klingt, kann eine ganze Menge an Hürden und Anstrengungen mit sich bringen. Der Schritt zur Selbstständigkeit mag jedenfalls gut überlegt sein. Wer sich erstmals damit beschäftigt, merkt wahrscheinlich schnell, wie viele bürokratische und organisatorische Schritte vor einem liegen. Auch der finanzielle Rahmen muss gegeben sein, und das private Umfeld sollte bei der Entscheidung miteingebunden werden – immerhin verändert sich das Leben mit dieser Entscheidung meist auch für nahestehende Menschen, abhängig davon, wie viel Zeit fortan in die Tätigkeit investiert wird und wie die räumliche Abgrenzung aussieht.

Das Erarbeiten eines Businessplans, eine Marktanalyse und eine Liquiditätsplanung sind die ersten Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Aber auch die Abklärung im Bereich Versicherungen, Steuern und Buchhaltung sind relevant. Je nachdem, ob man wirklich ganz alleine arbeitet oder Angestellte haben möchte, gibt es auch hier eine Menge an Vorbereitungen, die getroffen werden müssen. Besonders in der Anfangsphase der Selbstständigkeit braucht man viel Energie und Einsatz, um alles am Laufen zu halten und sich zu etablieren.

Ihre Erfahrungen?

Was haben Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit alles erlebt? Was war der Grund, eigenmächtig arbeiten zu wollen? Vor welchen Schwierigkeiten und Hürden sind Sie gestanden? Würden Sie diesen Schritt aus heutiger Sicht wieder tun? Welche Tipps können Sie anderen auf deren Weg mitgeben? Posten Sie im Forum! (mawa, 23.11.2023)