Mona wirkt ein wenig streng mit ihrer eckigen schwarzen Brille. Laut eigenen Angaben kennt sie sich aber mit der ID Austria schon bestens aus. Auf die Frage, wie man sich am einfachsten für die ID Austria anmeldet, wirkt Mona aber ein wenig ratlos und schlägt uns die App "eAusweis Check" vor, was in diesem Fall die Verwirrung nur größer macht.

Sei nicht wie Mona

Zum Glück ist Mona nur ein Chatbot und man kann sie auch einfach in der rechten unteren Ecke des Bildschirms liegen lassen. Denn die Anmeldung zur ID Austria ist deutlich einfacher, als man gemeinhin denkt.

In einem ausführlichen "Frage und Antwort" hat DER STANDARD die gängigsten Irrtümer und Missverständnisse sowie Bedenken zur ID Austria aufgearbeitet. Das Feedback der Leserinnen und Leser war enorm - und auch der der Bedarf nach einer Hilfestellung. Deshalb wollen wir an dieser Stelle eine möglichst unkomplizierte Anleitung geben, wie Sie zu Ihrer ID Austria kommen.

Wichtig: Das Smartphone muss über einen Fingerabdruckscanner oder Gesichtserkennung verfügen. Dafür muss diese auch in den Systemeinstellungen aktiviert sein, was wiederum voraussetzt, dass Ihr Smartphone mit einem PIN vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist – was aus Sicherheitsgründen ohnehin immer empfehlenswert ist.

Ist der Bildschirm des Smartphones kaputt und die Kamera funktioniert deshalb nicht richtig oder ist der Fingerabdruckscanner defekt, empfiehlt sich ein Tausch oder die Reparatur des Geräts. Ohne biometrische Identifizierung ist eine Nutzung der ID Austria in der Vollversion nicht möglich. Und weil die Frage tatsächlich aufgetaucht ist: Nein, ein Foto des eigenen Fingerabdruckes ist keine geeignete Form der Identifizierung.

Regel Nummer 1: Keine Panik

Zuallererst: Geheimes IT-Wissen ist nicht erforderlich und wenn Sie bisher die Handysignatur genutzt haben und damit zufrieden waren, müssen sie eigentlich gar nichts unternehmen. Ab 5. Dezember wird Ihre Handysignatur auf die ID Austria umgestellt. Sie müssen dazu die Datenschutzrichtlinien und die Geschäftsbedingungen akzeptieren und das war's. Einziger Nachteil: Zur Verifizierung müssen Sie einmal die Nummer ihres Reisepasses oder ihres Personalausweise eingeben.

Man kann diesen Vorgang aber auch erzwingen und schon jetzt umsteigen. So klappt's.

Ich habe eine Handysignatur

1. Die App "Digitales Amt" herunterladen. Diese gibt es in den Versionen für Android oder iOS, also Apple-Geräte. Die App können Sie über den Playstore (Android Geräte) oder den App Store (Apple Geräte) installieren. Oder Sie klicken einfach auf die Links oben.

2. Öffnen Sie die App "Digitales Amt". Im Zuge der Anmeldung wird Ihre Handysignatur auf die ID Austria umgestellt.

3. Geben Sie ihre Passnummer oder die Nummer ihres Personalausweise ein.

4. Bestätigen Sie die Signatur-Anfrage mit ihrem Fingerabdruck.

5. Fertig

Der ganze Prozess ist auch im Browser durchführbar. Auf der Website oesterreich.gv.at kann man oben rechts auf das Personen-Symbol klicken. Dort gibt es den Punkt "Anmelden". Klickt man darauf, erscheint unter dem Button "Anmelden mit Handysignatur" ein Link mit "Umsteigen von Handy-Signatur auf ID Austria".

Unter dem Button der Handysignatur versteckt sich die Umstellung auf die ID Austria im Webbrowser. Screenshot DER STANDARD

Ich habe keine Handysignatur

1. Die App "Digitales Amt" herunterladen. Diese gibt es in den Versionen für Android oder iOS, also Apple-Geräte. Die App können Sie über den Playstore (Android Geräte) oder den App Store (Apple Geräte) installieren. Oder Sie klicken einfach auf die Links oben.

Wichtig: Sie benötigen ein Zweitgerät wie einen Laptop, Desktop PC oder ein Tablet.

2. Starten Sie die Vorregistrierung, indem Sie auf den Link klicken auf dem Zweitgerät. Sie müssen zwar Ihre Handynummer nicht angeben, aber es empfiehlt sich, das doch zu tun, denn im Notfall kann ihr Konto so wiederhergestellt werden. Ansonsten müssen Sie erneut zu einer Behörde. Am Ende des Prozess erhalten Sie einen QR Code.

3. Öffnen Sie die App "Digitales Amt" auf ihrem Smartphone und drücken Sie auf das Symbol "Anmelden" und wählen Sie die Option "QR-Code scannen". Scannen Sie diesen mit ihrem Smartphone. Sobald die Meldung "Vorregistrierung abgeschlossen" angezeigt wird, können Sie die App schließen.

Tipp: Wenn das Smartphone den QR-Code nicht erkennt, kann es helfen die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.

4. Gehen Sie zu einer der Registrierungsbehörden. Dieser Schritt ist nötig, damit die Behörde ihre Identität feststellen kann. Sie benötigen außerdem ein aktuelles Passfoto sowie ihren Reisepass oder einen Personalausweis. Wichtig ist, dass Sie auch das Smartphone mit der installierten App "Digitales Amt" mitbringen. Zwischen der Vorregistrierung und dem Besuch beim Amt dürfen nicht mehr als 30 Tage vergehen. Sie dürfen die App auch in der Zwischenzeit nicht deinstallieren, sonst wird auch die Vorregistrierung gelöscht.

5. Von der Behörde erhalten Sie vor Ort einen TAN in die App "Digitales Amt" geschickt. Diesen rufen Sie auf, indem Sie auf das Symbol "Anmelden" (unten in der Navigationsleiste) drücken und den Menüpunkt "TAN Abfragen bei Behörde" auswählen. Dieser Schritt dient dazu, das Gerät eindeutig zu identifizieren. Keine Sorge: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Ihnen an dieser Stelle sicher gerne weiter.

6. Bestätigen Sie die Signatur-Anfrage mit ihrem Fingerabdruck.

7. Fertig

Mein Reisepass läuft bald ab und ich habe keine ID Austria

Wenn Sie bald einen neuen österreichischer Reisepass brauchen, dann bleibt ihnen ein Behördenweg ohnehin nicht erspart. Der Vorteil: Die Passbehörde stellt die ID Austria gleich mit aus. Es empfiehlt sich aber dennoch die Vorregistrierung wie oben beschrieben, durchzuführen. Sie können die Registrierung aber auch später fertigstellen.

Zwangsbeglückt werden sie allerdings nicht: Es gibt auch die Möglichkeit die ID Austria abzulehnen

Ich habe die Basisversion der Handysignatur

Die Handysignatur wurde in ihrer Basisversion von A1, Krankenkassen und Post ausgegeben, verfügt aber nicht über den vollen Funktionsumfang. Achtung: Die ID Austria mit Basisfunktion behält die Gültigkeitsdauer der Handysignatur, kann aber nach dem 5. Dezember nicht mehr verlängert werden. Man kann jedoch die Gültigkeitsdauer aktuell noch um fünf Jahre verlängern - und zwar hier. Die Handysignatur darf dafür aber nicht abgelaufen sein.

Jedoch bietet der Umstieg auf die Vollversion der ID Austria mehrere Vorteile wie etwa den digitalen Führerschein oder die Möglichkeit ein Unternehmen anzumelden. Wer die Basisversion nutzt, muss auch zur Behörde zur Identitätsfeststellung pilgern, wie oben beschrieben.

Sie können überprüfen, welche Version der ID Austria Sie haben, indem Sie in der App Digitales Amt im Untermenü "Profil" auf "Signatur-Zertifikatsdaten einsehen" drücken. Unter "Typ" erfahren Sie, ob Sie die ID Austria in der Vollversion benutzen.

Ich habe keine österreichische Staatsbürgerschaft

Wenn Sie aus dem Ausland kommen, können Sie ihre ID Austria bei den Landespolizeidirektionen anfordern. Auch hier empfiehlt es sich vorher einen Termin zu vereinbaren.

Doch warum müssen Menschen aus EU- oder Drittstaaten zur Landespolizeibehörde pilgern, schließlich reicht bei österreichischen Staatsbürgern auch der Gang zur Bezirkshauptmannschaft oder dem Magistrat? Das liegt an den Vorgaben des Innenministeriums, das auf eine Identitätsfeststellung durch die Polizei besteht.

Sie brauchen aber nicht zwingend einen Wohnsitz in Österreich, damit Sie eine ID Austria beantragen können. Sie müssen aber eine berufliche oder wirtschaftliche Tätigkeit in der Alpenrepublik nachweisen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die täglich über die Grenze pendeln, Pflegekräfte oder ausländische Geschäftsleute, um nur einige Beispiele zu nennen, können also auch die ID Austria erhalten.

Ich bin Auslandsösterreicherin

Der elektronische Identitätsnachweis der Republik funktioniert natürlich auch umgekehrt und soll Österreicherinnen und Österreichern im Ausland Behördengänge ersparen. Das ist auch der eigentliche Grund, warum die Handysignatur durch die ID Austria ersetzt wird: War die Handysignatur die nationale Lösung Österreichs, entspricht die ID Austria den in der eIDAS-Verordnung festgelegten europaweiten Standards für die eID.

Das hat wiederum den Vorteil, dass die ID Austria früher oder später in jedem EU-Land Behördengänge ermöglicht. Seit April 2023 sind alle EU-Mitgliedsstaaten zur Anerkennung der ID Austria verpflichtet. Welche Services zur Verfügung stehen, ist natürlich unterschiedlich.

Auslandsösterreicher können schon jetzt beispielsweise in der Tschechischen Republik viele Amtsgeschäfte digital erledigen, wie ein Sprecher des BRZ im Gespräch mit dem STANDARD erklärte. Umgekehrt geht es genau so: Bürgerinnen und Bürger aus Belgien, Deutschland, Estland, Kroatien, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien und der Tschechischen Republik können mit ihren IDs Behördenwege in Österreich erledigen. Wer es ausprobieren möchte, kann sich beispielsweise mit der ID Austria in Luxemburg anmelden und dort etwa eine Vignette bestellen.

Es klingt nur kompliziert

Daraus ergibt sich auch die Erklärung für eine weitere brennende Frage: Warum ist immer von ID Austria die Rede, wenn das alles doch in der App "Digitales Amt" abläuft? Das mag für Österreicherinnen und Österreicher stimmen, die all ihre Amtsgeschäfte im Inland abwickeln. Doch eigentlich sind "Digitales Amt" und "ID Austria zwei unterschiedliche Dinge. "Digitales Amt" ist das Interface, über das die Behördenservices angeboten werden. Die eindeutige Identifizierung passiert über die ID Austria. Dieser Unterschied führt dazu, dass man, wenn man in Tschechien einen Wohnsitz ummelden möchte, die tschechische App benutzen muss, aber die ID Austria zur Identifizierung verwenden kann.

Das mag kompliziert klingen, erspart aber in Wahrheit lästige Bürokratie. Wer einmal bei sich zuhause registriert ist, kann sich europaweit digital ausweisen und Behördengänge digital erledigen.

Gang zur Botschaft

Will man als Herr und Frau Österreicher im Ausland die ID Austria neu beantragen, bleibt einem der Gang zur Botschaft nicht erspart. Die österreichischen Vertretungen im Ausland können die Registrierung vornehmen, aber auch hier gilt: Passfoto und Reisepass oder Personalausweis nicht vergessen, Vorregistrierung vornehmen und das Smartphone mitnehmen.

Dafür kann man sich seine ID Austria sogar im Vatikan ausstellen lassen. Ob der päpstliche Segen gegen einen möglichen Serverausfall schützt, darf aber angezweifelt werden. (Peter Zellinger, 22.11.2023)