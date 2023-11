Still aus einem Spot einer neuen Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Verein Frauenhäuser Steiermark / Gabriel Hauer

25 Frauen sind in Österreich in diesem Jahr bisher durch Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners ums Leben gekommen. Und kaum ein Opfer hat sich vor der tödlichen Gewalt an eine Beratungsstelle oder die Behörden gewandt. Die Frauenhäuser Steiermark haben nun aus Anlass des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am Samstag in Zusammenarbeit mit der Krisenhelpline Männerinfo fünf Spots produziert, die verschiedenen Formen von Gewalt thematisieren. Unterstützt wird die Kampagne vom Land Steiermark. Mit der dazugehörigen Homepage hilfebeigewalt.at, auf der die Spots abrufbar sind, finden sich auch nach Bundesländern sortiert alle Anlaufstellen und Beratungsangebot bei häuslicher Gewalt.

Risiken erkennen

Zwischen Freitag und 18. Dezember werden in nahezu allen Kinos in ganz Österreich die Spots gezeigt. Frauen wüssten oft nicht, dass das, was sie erleben, Gewalt ist, erklärt Michaela Gosch, Geschäftsführerin des Vereins Frauenhäuser Steiermark und Vorsitzende des Dachverbands Opferschutz und opferschutzorientierte Täterarbeit (Dvota), in einer Aussendung. In der Gewaltschutzarbeit müsse es darum gehen, dass Frauen Risikosituationen erkennen und dass sie dann ein Beratungsangebot erreichen, sagt Gosch. Österreich habe ein gutes Gewaltschutznetz, "wir müssen dafür Sorge tragen, dass betroffene Personen das wissen und es in Anspruch nehmen können".

Die Kinokampagne mit der Titel "Respekt ist keine Schwäche" soll sowohl Täter als auch Opfer ansprechen. In den Spots geht es um sexualisierte Gewalt, Kontrolle durch den Partner, verbale Gewalt und Alkohol.

Auch Täter sollen mit der Kampagne "Respekt ist eine Schwäche!" angesprochen werden.

Seit 1981 wird durch verschiedene Menschenrechtsorganisationen und Gewaltschutzinitiativen am 25. November auf die weltweite Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Ursprünglich erinnert der Tag an die Ermordung der Schwestern und dominikanischen Regimegegnerinnen Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal, die 1960 nach Folter und Verfolgung vom dominikanischen Geheimdienst ermordet wurden. 1991 initiierte vor diesem Hintergrund das US-amerikanische Center for Women's Global Leadership die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt", die zwischen dem 25. November und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, stattfindet und international von zahllosen Organisationen begleitet wird.

