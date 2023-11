Wien - Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA wird in toto im ORF zu sehen sein. Man habe sich das Rechtepaket mit allen 104 WM-Spielen gesichert, teilte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einer Aussendung mit. "Im besonders kompetitiven Sportrechtemarkt ist es für einen öffentlich-rechtlichen Sender ein starkes und erfreuliches Zeichen, die Fußball-WM im Programmangebot zu haben."

Der ORF hat sich volle Rechte an der Fußball-WM 2026 gesichert. Foto: imago images/SEPA.Media

Der ORF hält nun die unbeschränkten Medienrechte für TV, Radio, Online, aber auch Public Viewing und hat die Möglichkeit, die WM-Spiele zu sublizenzieren. Nachdem bei der WM in Amerika erstmals 48 Nationen antreten werde, gibt es insgesamt 104 Spiele respektive eine Verdopplung der KO-Spiele im Vergleich zu Katar von 16 auf 32. (APA, 22.11.2023)