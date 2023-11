Die App ist einfach zu bedienen, nach dem aktuellen Wetter fragen kann man allerdings nicht. STANDARD, aam

"Was kann ich für Sie tun?", fragt ChatGPT Voice neuerdings alle Nutzerinnen und Nutzer der App. Das Feature, das bisher nur zahlenden Kunden vorbehalten war, wurde am Dienstag auch Nutzern der kostenlosen App zugänglich gemacht.

Kundgetan wurde die Nachricht von OpenAI Präsident Greg Brockman, der gemeinsam mit Sam Altman in den letzten Tagen aufgrund des Rauswurfs von Altman mehrfach in den Schlagzeilen stand und selbst kurz nicht mehr auf der Gehaltsliste des KI-Unternehmens stand.

Beispiel mit Hintergrund

"Es war eine lange Nacht für das Team, und wir sind alle hungrig. Wie viele 32 Zentimeter große Pizzen sollten wir für 778 Leute bestellen?", fragt eine Frauenstimme im veröffentlichten ChatGPT-Voice-Beispiel. Damit spielt Brockman wohl auch auf das Altman-Drama der letzten Tage an, das am Wochenende einen Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt haben dürfte. Rund 600 Menschen haben zuletzt einen offenen Brief an den Vorstand unterschrieben, der die Reinstallation von Altman als CEO zum Inhalt hatte.

Brockman war aus Solidarität mit Altman kurzfristig ebenfalls aus dem Unternehmen ausgeschieden und kurzfristig bei Microsoft im Gespräch. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch der Vorstand abgelöst worden ist und Altman sowie Brockman offiziell an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren dürfen, darf der Ex- und jetzt wieder Präsident offenbar Neuigkeiten von OpenAI öffentlich machen.

"Probiert es aus", rät er auf X, ehemals Twitter. "Es ändert völlig die ChatGPT-Erfahrung."

Konversationen führen

Wer die ChatGPT-App am Smartphone installiert hat, braucht nur auf das Kopfhörersymbol rechts unten zu klicken, eine von sechs Stimmen zu wählen, und schon kann man mit der KI plaudern. Fragt man ChatGPT Voice, was man mit der Funktion alles tun kann, antwortet sie: "Du kannst Konversationen führen, Informationen abrufen, Anweisungen geben, Geschichten erstellen oder sprachliche Interaktion" betreiben, verrät die App. Dies geschieht auf Wunsch auf Deutsch oder Englisch.

In der kostenlosen Variante reichen die abfragbaren Informationen nur bis Jänner 2022. Wer rund 20 Euro im Monat für ChatGPT 4 zahlt, kann immerhin Daten bis Anfang 2023 abfragen. Wer einfach nur plaudern oder sich erfundene Geschichten von ChatGPT Voice vorlesen lassen möchte, der kann das aber ohne Einschränkungen ab sofort tun. (red, 22.11.2023)