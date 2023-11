Was erwartet Kinder auf dem neuen ORF-Kinderkanal ORF Kids, den der ORF mit Jahresbeginn 2024 auf seiner neuen Streamingplattform ORF On startet? ORF-General Roland Weißmann präsentierte seinen Publikumsräten am Donnerstag erste Clips aus ORF Kids, von der erwartbaren "ZiB Zack Mini" bis zu "Yoga Kids", von "Science Busters for Kids" bis zur Publikumsbefragung vor Ort – erstes Thema: "Gehst du gerne in die Schule?"

Fanny Stapf in der "ZiB Zack Mini". ORF TVthek Screenshot

"Klimakrach"

"So denkt das junge Österreich" nennt sich das Befragungsformat vor Ort. Es liefert Befunde zutage wie "Es ist ziemlich Schrott" über das Essen in der Schule. "Klimakrach" widmet sich der Klimakrise und ihren Folgen. Robert Steiner moderiert ein Talkformat – eingeblendet: "Yeah" – mit jungen Menschen, zum Beispiel über das Thema Taschengeld. Die "Science Busters" widmen sich in einem Clip etwa der Frage, warum sich Drachen beim Feuerspeien nicht das Maul verbrennen. Ein Format – "Kling Klang Instrumente" – stellt Musikinstrumente vor. Ein anderes Berufe – im Beispiel eine Maskenbildnerin in der Volksoper. Titel: "Hallo, was machst du?"

Der Trailer für ORF Kids verspricht etwa Wissen, Bewegung, Musik, Natur, Experimente. Zu erwarten sind wohl auch andere Formate aus dem regulären ORF-1-Kinderprogramm.

ORF Kids sei ein "Baby, auf das ich mich besonders freue", erklärte Weißmann. Der Kanal werde pädagogisch von Expertinnen und Experten begleitet.

Die auf Kinder abzielende "ZiB Zack Mini" wird ab 2024 in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. (fid, 23.11.2023)