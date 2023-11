Elon Musk versteht sich als "Macher". Kurz eine Idee, schon wird jemand gesucht, der das Ganze umsetzt. Das ist meistens flott, nicht immer aber der beste Ansatz zur Produktentwicklung. Und so kommt es, dass Twitter/X nun eine erst vor wenigen Wochen vorgenommene Änderung wieder zurücknimmt.

Er nimmt, er gibt: Elon Musk hat die Chefrolle gerne. AP/Jae C. Hong

Reparieren, was man kaputt gemacht hat

In Zukunft sollen bei X wieder die Überschriften von verlinkten Artikeln automatisch übernommen werden. Die Streichung dieses Features hatte für viel Kritik gesorgt, da so oftmals wichtiger Kontext zu einem Tweet fehlt, nicht immer gleich klar ist, was gemeint ist. Auch dass dies Betrügern in die Hand spielen könnte, warnten damals Sicherheitsexperten, trainiert man so den Nutzern doch an, ohne Wissen über den Inhalt auf irgendwelche Links zu klicken.

Nun heißt es aber: alles wieder retour – und zwar erneut von oberster Stelle verordnet. Elon Musk persönlich machte die Kehrtwende auf der Plattform publik. Die Headline soll künftig im oberen Bereich des Bilds angezeigt werden. Damit entschied X sich für jene Lösung, die viele Nutzer ohnehin schon von selbst gefunden hatten: Einige Medien sind dazu übergegangen, Bilder zu posten, auf denen auch gleich fix die Headline platziert wird, um die Beschränkungen der Plattform auszutricksen.

Was bei alldem betont werden muss: Bisher handelt es sich bloß um eine Ankündigung von Musk. Wann das lange gewohnte Feature zurückkehrt, verrät der nebenbei auch als Tesla-Chef tätige Musk nicht. Es spricht lediglich vage von einer "kommenden Ausgabe von X".

Quelle: Musk

Das Umdenken von Musk könnte dabei auf einen recht simplen und für ihn recht typischen Umstand zurückzuführen sein, nämlich dass er selbst davon betroffen war. Nur kurz vor der Ankündigung hatte er einen Reuters-Artikel über OpenAI mit den Worten geteilt, dass dessen Inhalt "äußerst besorgniserregend" sei. Ohne den Kontext der Überschrift war zunächst aber unklar, worauf er sich dabei bezog. (apo, 24.11.2023)