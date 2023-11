Volker Bertelmann alias Hauschka und sein präpariertes Klavier rough trade

Hauschka - Philanthropy

Für seinen Soundtrack zum Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues bekam der deutsche Pianist Volker Bertelmann alias Hauschka heuer den Oscar verliehen. Musik soll im Film nicht allzu sehr auffallen. In einer bewährten Mischung aus präpariertem Klavier und zarter Elektronik ist auch das Album Philanthropy gestaltet. Das melancholische bis verhalten fröhliche Geklimper klingt leider, wie wenn David Guetta auf Baldriantropfen ein Ambient-Album ohne blöde Rhythmusmaschine aufnehmen würde. Für weißgehaltene, nüchterne Verkaufsräume von Modelabels, in denen nichts herumhängt außer ein paar schwarzen Fetzen, ist das also optimal.

Hauschka

Tirzah - Trip9love...???

Mit knapp gehaltenen Loops eines präparierten Klaviers und nicht allzu komplex programmierten Stolperbeats arbeitet auch die britische Singer-Songwriterin Tirzah auf trip9love...???. Gemeinsam mit ihrer bewährten Produktionspartnerin, der hoch im Kurs stehenden britischen Komponistin Mica Levi entstanden so Songs rund um die verschiedenen Facetten der immergrünen Liebe, bei denen einem allerdings auch etwas mulmig werden kann. Über diesen Liedern liegt ein Grauschleier. Der Reiz der etwas monoton geratenen Songs erschließt sich erst langsam. Aber wir haben es ja nicht eilig.

Tir zah

Holger Hiller - Ein Bündel Fäulnis in der Grube

Zum 40-Jahr-Jubiläum dieses legendären Soloalbums Holger Hillers, des ehemaligen Sängers der deutschen NDW-Legende Palais Schaumburg, wird nun ein Wunderwerk der Dada-Lyrik und des hüftsteifen deutschen Funk neu aufgelegt. Darauf zu hören sind etwa, angelehnt an die Acid-zerfressenen Minidramen von Der Plan und The Residents, schräge, nicht ganz spurreine Klassiker wie Johnny (du Lump), Mütter der Fröhlichkeit oder Ein Hoch auf das Bügeln. Ja, das mag anstrengend sein. Aber ohne Kopfweh geht halt dann in der Kunst auch nichts weiter.

Flavio Rossi

(schach, 28.11.2023)