Jetzt anhören: Wer reich werden will, muss viel arbeiten, heißt es oft. Aber stimmt das wirklich? Wir haben bei Momentum-Gründerin Barbara Blaha nachgefragt

40 Stunden pro Woche sei ein Teilzeitjob, und Millionärin oder Millionär könne auch jeder werden, sagt "Investmentpunk" Gerald Hörhan. Diese und weitere seiner Aussagen sorgen immer wieder für Diskussionsstoff, auch in unserem Podcast. Aber stimmt es wirklich, dass mehr Arbeit gleich mehr Geld bedeutet? Das haben wir in dieser Folge Barbara Blaha, Leiterin des Momentum-Instituts und Universitätsrätin der Uni Wien, gefragt. Warum nicht nur Einkommen, sondern vor allem Vermögen nach wie vor so ungleich verteilt ist und welche Konzepte hier gegenlenken könnten. (red, 28.11.2023)