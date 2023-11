Im Durchschnitt erreichten die Befragten 50 von insgesamt 100 Punkten im Test – die Selbsteinschätzung lag hingegen bei 76 Punkten. Getty Images/iStockphoto

Wie schätzen die Österreicherinnen und Österreicher ihre digitale Fitness ein? Dieser Frage geht der neue Digital Skills Barometer auf den Grund. Rund 4000 Personen ab 16 Jahren wurden dafür sowohl nach ihrer Selbsteinschätzung als auch zu ihrem tatsächlichen Verständnis befragt. Die zentrale Erkenntnis: Die Lücke zwischen Wahrnehmung und Wissen ist groß.

Im Durchschnitt erreichten die Befragten 50 von insgesamt 100 Punkten im Test – die Selbsteinschätzung lag hingegen bei 76 Punkten. Zur Orientierung: Die Ergebnisse werden den Kompetenzstufen 1 (0–20 Prozent) bis 5 (80,1–100 Prozent) zugeordnet. Laut den Expertinnen und Experten sollten für die Nutzung im privaten Bereich mehr als 40 Punkte erreicht werden, im beruflichen Kontext hingegen mindestens 60 bis 80 Punkte.

"Neun von zehn Berufen fordern eine digitale Grundkompetenz", sagt Staatssekretär Florian Tursky bei der Präsentation der Studienergebnisse. Nur jede und jeder Dritte verfügt damit laut der Umfrage über ausreichend digitale Skills, die das moderne Arbeitsleben erfordert. Durchgeführt wurde die Studie vom Verein zur Steigerung der digitalen Kompetenzen in Österreich, fit4internet, gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Accenture und dem Bildungsanbieter ETC.

Unterschiede zwischen den Generationen

Ein Blick auf die Geschlechter zeigt: Sowohl Frauen als auch Männer überschätzen ihre digitale Fitness enorm. So liegen zwischen der Selbsteinschätzung der digitalen Fitness und dem tatsächlichen Wissen rund 36 Punkte, was annähernd zwei Kompetenzstufen entspricht. Das betreffe beispielsweise Wissen, wie IT-Systeme funktionierten, den sicheren Umgang mit Passwörtern oder auch Weiterbildung auf digitalen Plattformen. Aber: Je höher der Bildungsgrad, desto geringer fällt die Überschätzung der eigenen digitalen Kompetenzen aus.

Am besten schnitten die Befragten der Generation Y (geboren zwischen 1980 und 1994) im Test ab und erreichten im Durchschnitt 53 Punkte, gefolgt von den Generationen X (geboren zwischen 1965 und 1979) und Z (1995–2009) mit jeweils 50 Punkten. Besonders hoch schätzten die Teilnehmenden aus der jüngsten Altersgruppe ihre eigenen Fähigkeiten mit 83 Punkten ein. Digitale Nachzügler finden sich vor allem in der älteren Generation, und auch Frauen sind mit 60 Prozent stärker in dieser Gruppe vertreten.

Chance und Herausforderung

Künstliche Intelligenz (KI) verändert das Arbeitsleben und den Bildungsbereich in einem bisher kaum gekannten Ausmaß. Laut einer Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) könne KI den Zeitaufwand in etlichen Berufen um 20 Prozent verringern, bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung um zehn Prozent. Doch dieses Effizienzversprechen kann nur eingelöst werden, wenn die Beschäftigten über die entsprechenden Fähigkeiten zur Nutzung verfügen.

In Österreich fehlen nicht nur ausgebildete IT-Fachkräfte, sondern auch die digitalen Grundkenntnisse sind laut dem Barometer bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur wenig vorhanden. Etwa 17 Prozent der Befragten haben Begriffe rund um KI bereits gehört, knapp 13 Prozent geben an, KI-Programme regelmäßig zu nutzen. Nur 2,3 Prozent zählen mit theoretischem Wissen und Anwendungserfahrung zu den sogenannten KI-Expertinnen und -Experten.

Wo der größte Wissensmangel herrscht

Der größte Wissensmangel besteht jedoch in den Kompetenzbereichen Grundlagen und Zugang sowie Sicherheit: Ca. 60 Prozent der Bevölkerung kommen hier nur auf Kompetenzstufe 1, wesentliche Konzepte wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung können nur von einem Bruchteil erklärt werden. Zudem weiß der Großteil der Befragten nicht, wie man Informationen aus dem Internet verifiziert, wohin man sich bei Fake News wendet oder wie man sie von echten Nachrichten unterscheidet.

„Die Digitalisierung und damit die digitalen Skills der Österreicherinnen und Österreicher sind das Fundament für erfolgreiche Unternehmen, das Wirtschaftswachstum und unseren künftigen Wohlstand", sagt Michael Zettel, Geschäftsführer bei Accenture Österreich. Nur 18 Prozent der Befragten geben jedoch an, ihre berufliche Weiterbildung in puncto digitaler Kompetenzen vom Arbeitgeber bezahlt zu bekommen. (dang, 29.11.2023)