Wer ist eigentlich das "Wir" in Eva Spreitzhofers neuer Komödie Wie kommen wir da wieder raus? Und wer war damit in ihrem präpandemischen Vorgängerfilm Womit haben wir das verdient gemeint? Sicherlich das bürgerliche Ex-Ehepaar Wanda und Harald, wieder von Caroline Peters und Simon Schwarz gespielt, aber auch deren Anhang: Tochter Fatima (Chantal Zitzenbacher), die zuletzt zum Islam konvertierte und nun als Influencerin aus Solidarität mit kopftuchtragenden Muslimas und den rebellierenden Frauen im Iran tageweise den Hijab trägt, tageweise nicht. Auch Haralds Freundin Sissy (Hilde Dalik), eine toxisch herzliche Heilpraktikerin, ist Teil des "Wir", oder Peter, der geschäftstüchtige Bruder von Wandas Künstlerfreund Tony (Marcel Mohab), gespielt von Michael Ostrowski.

Eins ist sicher: Das "Wir" ist kompliziert. So kompliziert wie das Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft, zumindest wenn man dem aus Frankreich importierten Genre der Culture-Clash-Komödie Glauben schenkt. Für Spreitzhofer ist dieses eine Spielwiese für Jonglierübungen mit verschiedensten Aufregerdiskursen, die in den letzten Jahren durch die hiesigen Schlagzeilen flirrten: Die "Woken" treffen auf die Impfgegner, die wiederum auf die Pragmatikerinnen, und dann kommt noch eine Transperson hinzu und eine Menschenrechtsanwältin und ein Weihnachtsengel in Gestalt einer Klischee-Serbin mit vielen Literflaschen Sliwowitz aus Plastik.

Ungeimpftes Sperma

Der Schnaps, so viel darf man verraten, rettet natürlich den Weihnachtsabend, der überaus verworren beginnt: Wanda und Harald, beides Schulmediziner im Krankenhausdienst, haben aufgrund der häufigen Überstunden während der Corona-Pandemie eine Affäre begonnen. Wandas Freund Tony langweilt sich derweil zu Hause und kommt, wie Haralds Sissy, auf dumme Gedanken. Irgendwie muss man sich ja beschäftigen. Deshalb leitet Sissy heimlich, aber aus Überzeugung Impfungen heilpraktisch aus, und Tony plant gemeinsam mit seinem Bruder Peter einen Onlineversand für ungeimpftes Sperma (oder veganen Klimakleber).

Diese vielen kleinen Bomben platzen während des nachhaltigen Weihnachtsfests bei Wanda und Tony. Dazu prallen natürlich zahlreiche konträre Meinungen, Anschauungen und Lebensentwürfe aufeinander. Oder auch einfach nur Menschen, die sich nicht besonders mögen. Peter und seine Ex etwa, die Weihnachtsfrau Elke (Pia Hierzegger). Wanda mag Sissy nicht, und Klara (Anna Laimanee) ist schwer genervt von ihrer Schwester Fatima und ihren ständigen Identitätsperformances: Laut ihr ist trans das neue cool. Fatima muss als Influencerin am Ball der Zeit bleiben. Gemeinsames Feindbild ist ihr Onkel "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen"-Peter.

Weltanschauungschaos unterm Bio-Baum

Selbst wenn Wanda ihren Querdenkervater vorsorglich ausgeladen hat, herrscht unterm Weihnachtsbaum ein ziemliches Weltanschauungschaos, das zu Witzeleien über alles und jeden einlädt. Durch das tolle Ensemble fährt einem der Witz nicht selten in die diskursmüden Knochen. Dann etwa, wenn Wanda die Impfgegner-Demo stoisch mit Felice Navidad übertönt.

Insgesamt wirkt das verrückte Chaos so, also ob sich hier ein paar Freunde und Freundinnen zum Filmemachen getroffen hätten und dabei eine echt gute Zeit hatten – dass der Film außerdem klimaneutral produziert wurde, ist dabei gar nicht verwunderlich, denn auf dem Weihnachtsfest gibt es auch "nur" vegane Gans, Gurke und recycelten Weihnachtsschmuck. (Valerie Dirk, 29.11.2023)