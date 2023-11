Die Adventzeit beginnt in Kürze, und somit auch die Saison der mehr oder weniger bewusst hässlichen Weihnachtspullis. In diesem Kontext gehört es auch zur guten Tradition, dass Microsoft alle Jahre wieder ein eigenes Produkt auf den Markt bringt, mit dem motivierte Käuferinnen und Käufer die Augen ihrer Mitmenschen quälen können. Im vergangenen Jahr zierte noch die nervige Büroklammer Clippy – auf Deutsch: Karl Klammer – den besagten Pullover, dieses Jahr setzt man auf ein nicht weniger bekanntes Motiv: den Windows-Hintergrund namens "Bliss", der in Windows XP vor zwei Jahrzehnten standardmäßig angezeigt wurde.

Zu sehen ist hier das altbekannte Bild aus Hügeln, die mit saftig grünen Wiesen bedeckt sind, der blaue Himmel wird von weißen Wolken durchbrochen. Am Horizont ist die Andeutung eines Badesees zu erkennen, eine ebenso blaue Leiste am unteren Rand des Werks sowie an den Ärmeln darf als liebevolle Hommage an die Taskleiste verstanden werden. Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch einen weißen, neckisch blau umrundeten Cursor.

Microsoft

Der Pullover besteht zu 55 Prozent aus Baumwolle, zu 45 Prozent aus Acryl. Mit einem Kauf unterstützen Kundinnen und Kunden die Umweltschutzorganisation The Nature Conservancy. Unter dem Hashtag #WindowsUglySweater sollen entsprechende Bilder auf Social Media veröffentlicht werden, offensichtlich haben erste Journalisten und Influencer bereits Exemplare erhalten.

Wer nicht zu diesem Kreis gehört und sein Umfeld dennoch optisch belästigen möchte, muss schnell sein und vor allem tief in die Tasche greifen: Das begehrte Gut war bei einer Stichprobe des STANDARD in den meisten Größen bereits ausverkauft, erhältlich ist er noch in den Größen 2XL und 3XL. Der Kauf des Pullovers per se beläuft sich in Österreich auf knapp 83 Euro. Da er aber aus den USA geliefert wird, kommen entsprechend hohe Lieferkosten hinzu. Für Wien fielen in der Stichprobe des STANDARD dafür zusätzlich 10,95 Euro an.

Master Chief als Weihnachtspulli

Wer mit Windows XP nie wirklich warm werden konnte oder sich eher im Gaming-Segment zu Hause fühlt, für den oder die hat Microsoft nicht nur einen, sondern gleich zwei zusätzliche hässliche Weihnachtspullover im Angebot. Nämlich erstens einen mit dem Motiv des Froschs aus dem im Game Pass enthaltenen Spiel "Pentiment", zweitens mit dem des Master Chief aus den berühmten "Halo"-Spielen. Ho ho ho. Letztgenannter trägt sogar eine Weihnachtsmütze.

Microsoft

Der besagte "Halo"-Pullover wird von Microsoft als "Bestseller" geführt, ist allerdings noch in allen Größen verfügbar. Preislich fällt er mit knapp 89 Euro ein wenig teurer aus, auch hier fallen Liefergebühren in Höhe von 10,95 Euro an, wodurch sich die Gesamtkosten auf knapp 100 Euro belaufen. Deutlich günstiger kommt hier der Indie-Pullover zu "Pentiment" mit 45,95 Euro für das Produkt und 8,95 Euro Lieferkosten. (red, 29.11.2023)

Microsoft