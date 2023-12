Zu den rezenteren Entwicklungen in der Buchbranche gehört sicher, dass manche Manuskripte nicht etwa deswegen einen Verlag finden, weil sie literarisch überzeugen, sondern weil ihr Thema polarisierend und debattentauglich ist. Dass es sich bei Cecilia Joyce Röskis Poussi um so ein Werk handeln könnte, hätte man vermuten können, immerhin geht es in diesem Roman um eine junge Frau, die ihren Lebensunterhalt mit Sexarbeit verdient – und Sexarbeit ist nicht nur in feministischen Kreisen ein umstrittenes Thema.

Man hätte allerdings falsch vermutet. Poussi strotzt nur so von literarischer Kraft, die der Roman vor allem aus seiner außergewöhnlichen Sprache bezieht. Röski schreibt in Prosa verkleidete Poesie, erfindungsreich und im besten Sinne eigen: "Nein, bitte, er schält sich heraus, raus aus mir. Bitte sag nicht Tschüssel, wir waren doch gerade erst beim Hi. Er entledigt sich meiner. Sitzt wieder da, als wäre nichts gewesen."

Cecilia Joyce Röski, "Poussi". € 25,50 / 264 Seiten. Hoffmann und Campe, Hamburg 2023. Verlag

Es stört dabei auch nicht, dass der Plot des Romans konventionell daherkommt: Die Ich-Erzählerin Ibli bricht auf der Suche nach einem besseren Leben aus einem Bordell namens Palast aus; gegengeschnitten wird diese Handlung mit der Lebensgeschichte ihres Vaters Lackschuh, einer abgehalfterten und spielsüchtigen Milieugröße.

Neben der Vater-Tochter-Beziehung stehen die Freundschaften, die die jungen Frauen im Palast miteinander unterhalten, im Zentrum dieses Romans und nicht die "Pois" genannten Freier. Auch kommt Röski, Jahrgang 1994, ganz ohne explizite oder gar obszöne Beschreibungen von Sex aus.

Es ist der Rhythmus der Sprache und die damit geschaffene fantastische Atmosphäre, die dieses Buch zu einem Leseerlebnis machen. Es lässt trotzdem nicht vergessen, dass die verhandelten Themen kein Zuckerschlecken sind. Röski begegnet der Tristesse und Härte des Lebens dieser Frauen mit größtmöglicher Zärtlichkeit und nicht zuletzt Humor. Ein ungewöhnlicher Debütroman. (Amira Ben Saoud, 13.12.2023)