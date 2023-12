Oh, wie schön ist Kanada. Rocky Mountains, Eishockey und ein bisschen Ahornsirup. Aber Kanada kann auch anders: roh und unbarmherzig. Auf den Ölfeldern der Provinz Alberta gibt es wenig zu lachen. Schon gar nicht für Frauen. Es ist ein kaltes, testosterongesteuertes Arbeitsumfeld. Die junge Historikerin Katie wagt das Abenteuer trotzdem. In ihrer Heimat Nova Scotia an der Ostküste gibt es weder Jobs noch Perspektive. Und Katie muss ein Studentendarlehen abbezahlen.

Ducks ist eine in den Nullerjahren angesiedelte Graphic Novel, ein grafischer Roman. Ein Format, das in Österreich nur mit Abstrichen gewürdigt wird, in anderen Ländern aber höchste Anerkennung genießt. Der frühere US-Präsident Barack Obama empfahl das autobiografische Werk von Kate Beaton 2020 über die sozialen Medien. Die New York Times, der New Yorker und das Time Magazine waren ebenfalls begeistert. In diesem Jahr wurde der Bestseller ins Deutsche übersetzt.

Kate Beaton, "Ducks". € 40,10 / 430 Seiten. Reprodukt, Berlin 2023. Zwerchfell

Die Grau- und Blautöne der Zeichnungen lassen es erahnen – in Kanadas Westen braucht es eine dicke Haut, um durch den Winter zu kommen. Zwischen Seilbaggern und Großmuldenkippern gibt es wenig Platz für Empathie. Wer Schwäche zeigt, ist verloren. Katie macht schreckliche Erfahrungen und steckt sie mit Härte weg. Als wären sie Teil des Geschäfts. In dieser Einöde formt das Umfeld den Menschen und nicht umgekehrt.

Ducks erzählt von sexueller Gewalt, von Einsamkeit, Umweltzerstörung und Gesundheitsrisiken. Es ist eine Geschichte der Rücksichtslosigkeit. Hier wird niemand geschont, weder Mensch noch Landschaft. Ein gnadenloser Raubbau an Seele und Umwelt. Mental Health? Dass ich nicht lache! Nachhaltigkeit? Bitte nicht völlig durchdrehen!

Und trotzdem gibt es Lichtblicke. Beaton stellt Dialoge in den Vordergrund. Sie schafft Nuancen, zeigt Verständnis. Nichts in dieser Welt der Ölfelder ist so gut oder schlecht, wie es zunächst den Anschein hat. In Ducks entwickelt sich Menschlichkeit trotz aller Widrigkeiten zur erneuerbaren Ressource. (Philip Bauer, 16.12.2023)