Ein hübsches, orange-rot-gelb-grünes Büchlein zur Hand nehmen, aufschlagen und in der Sekunde abheben. Die Realität hinter sich lassend aus dem Alltag katapultiert werden in die lichten Höhen der Fantasie, in die Oper, in den Zirkus Krone, in eine Premiere oder in Richtung zwiegespaltenen Mister "jekyll & hyde", Richtung William Shakespeare oder Friedrich Nietzsche: Geht das? Und wie das geht, mit der fein ziselierten, regenbogenfarbigen Sprachakrobatik des Franz Joseph Czernin und seinem Gedichtband geliehene zungen.

Mit dem lässt es sich lustvoll eintauchen ins Sprachenmeer, von einem Wortwellenkamm auf den nächsten surfen, bis – ja, bis man die lyrischen Sprachexperimente, die Wortmusik, die Reime und Nichtreime hinter sich lassen und wieder am Strand der Realität anlanden möchte. (Um sich bei nächster Gelegenheit gleich wieder ins lyrische Wellenbad Czernins zu stürzen.)

Franz Joseph Czernin, "geliehene zungen". Gedichte. € 22,– / 88 Seiten. Hanser, München 2023. Hanser

Der 71-jährige, vielfach ausgezeichnete Schriftsteller aus Wien hat seit 1978 zahlreiche Werke veröffentlicht, schreibt Lyrik, Prosa, Essays, Aphorismen und Theaterstücke und ist seit 2008 Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

Experimentelles verwebt er mit Traditionellem und seiner lyrischen Sprachgewalt – und in seinem jüngsten Gedichtband geliehenen zungen passt er zudem Zitate und Anglizismen als glitzernde Mosaiksteinchen in seine Gedichte ein, auf dass sie noch mehr verzaubern und schillern.

Liebhaberinnen und Liebhaber von Poesie, Sprache, Worten und deren Konstruktion und Dekonstruktion mögen gewarnt sein: In Czernins neuem Buch könnten sie schier untergehen. Ob der grenzgeniale "kanarie" im Gedicht oper, eine "sterndistanz" in drama, "spötter- und lieblingsspeisen", "sinnsoldaten", "horchideen" oder "dramadonner, bretterdeuter, theatralisch wort- und weltenretter" in Czernins augenzwinkernd autobiografischem self portrait as an old artist: geflügelte Worte. Jede Menge, überall. (Renate Graber, 22.12.2023)