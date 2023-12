Johannes Bruckenberger (55) hatte als Chefredakteur der Nachrichtenagentur APA schon eine Schlüsselfunktion in der Information in Österreich. Als ORF-Chefredakteur Sendungen leitet er künftig im Trio die größte österreichische Redaktion mit fast 370 Journalistinnen und Journalisten. Im Superwahljahr 2024 mit Nationalrats- und Europawahl wird man von ihm – direkt oder indirekt – noch viel hören. Bruckenberger ist der erste Eintrag in der täglichen STANDARD-Serie "Medienmenschen 2024".

